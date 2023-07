The Dark Tenor: Video „Ode An Die Freude“ ist jetzt erschienen

Beethoven meets Rock! Ode An Die Freude ist das wohl berühmteste Werk Ludwig van Beethovens und gleichzeitig die The Dark Tenor-Hymne. Klassik trifft auf treibende Beats und Gitarrenriffs. Dazu erhebt sich die glanzvolle Stimme von Billy Andrews über dieses neu arrangierte Meisterwerk der Klassik.

Ode An Die Freude (Lyric-Video):

Billy Andrews:

„Zehn Jahre The Dark Tenor! Für mich die schönste Reise, die ich mir vorstellen kann. Vor allem, weil ihr dabei seid! Danke! Ich möchte deswegen, dass ihr nach diesen zehn Jahren meiner Klassik meets Rock-Geschichte das Jubiläumsalbum Album X in den Händen haltet und sagt: ‚Wow.‘ Ich möchte, dass ihr die Songs auf den Ohren habt und einfach nur hin und weg seid. Das Album ist fertig, ich möchte mir aber noch einen weiteren Monat zum Drüberhören und Perfektionieren geben, weswegen ich den Release auf den 15. September 2023 schieben werde.

Die Open Air-Konzerte am 18.08. in Gelsenkirchen und am 19.08. in Leipzig finden selbstverständlich wie geplant statt und werden neue Songs vom Album X sowie eine musikalische Zeitreise durch die letzten zehn Jahre enthalten. Es wird ein fantastisches Spektakel auf den Open Airs und der ab September stattfindenden und bisher größten Tournee durch ganz Deutschland!“

Alle Tickets und VIP-Erlebnisse: https://www.thedarktenor.com/collections/tickets

CD & Fanbox: https://www.thedarktenor.com/collections/albumx-cd-fanbox

Mit Crossover-Versionen klassischer Stücke von Bach, Dvorak, Bizet, Puccini und anderen feiert The Dark Tenor auf seinem Jubiläumsalbum Album X (VÖ 15.09.) die Klassik und transportiert ihre Werke in die Moderne. Zehn Jahre The Dark Tenor – eine unglaubliche Reise, auf welcher der Klassik-Rocker viele Menschen mit seiner Musik begeistert hat, und noch mehr erreichen möchte. Mit seiner Kombination aus Rock und Klassik zeigt Billy Andrews die coole Seite der Klassik und holt sie aus der elitären Ecke, um sie allen Menschen zugänglich zu machen.

Als Sohn einer amerikanischen Musikerfamilie, die nach Österreich auswanderte und später nach Deutschland zog, wuchs Billy Andrews aka The Dark Tenor unter Einflüssen der amerikanischen und deutschen Kultur auf. Inspiriert durch die Musikalität seiner Eltern, beginnt er früh im Chor zu singen und wird kurz nach der Wiedervereinigung Mitglied des traditionsreichen Dresdener Kreuzchors. Neben klassischem Gesang interessiert er sich auch für Rockmusik, spielt in Bands und schreibt Songs. Die nächste Station ist der Chor der Dresdner Semperoper, doch die Suche nach neuen, eigenen musikalischen Ausdrucksformen führt ihn nach Berlin. Aus seiner Liebe zur Klassik und deren ganz besonderen Verschmelzung mit Rockklängen entwickelt er zusammen mit dem Produzenten Bernd Wendlandt sein erstes Klassik-Crossover-Album Symphony Of Light, das auf Anhieb ein großer Erfolg wird und den Goldstatus erreicht. Weitere erfolgreiche Alben und ausverkaufte Tourneen folgen. Alle Alben, wie z. B. Symphony Of Light, Nightfall Symphony, Symphony Of Ghosts und Christmas, die The Dark Tenor seit 2014 veröffentlichte, erreichten in Deutschland Top 10- und Top 20-Platzierungen.

Die Musik von The Dark Tenor ist wie das Leben von Billy Andrews. Sie baut Brücken, sie bringt Gegensätze zusammen, sie fusioniert scheinbar Unvereinbares. Für ihn sind Mozart, Beethoven und Bach die Rocker, Popper und Punks ihrer eigenen Zeit.

The Dark Tenor Tourdaten:

18.08. Gelsenkirchen (Open Air), Amphitheater

19.08. Leipzig (Open Air), Parkbühne

14.09. Neu-Isenburg, Hugenottenhalle

15.09. Dresden, Alter Schlachthof

23.09. Berlin, Columbiahalle

24.09. Erlangen, Heinrich-Lades-Halle

27.09. Hagen, Stadthalle

28.09. Bielefeld, Ringlokschuppen

30.09. Dortmund, Westfalenhalle

01.10. Trier, Europahalle

04.10. Bremen, Metropol Theater

05.10. Ludwigsburg, MHP Arena

07.10. München, Circus Krone

08.10. Ulm, Ratiopharm Arena

11.10. Hannover, Theater am Ägi

12.10. Erfurt, Alte Oper

14.10. Leipzig, Haus Auensee

19.10. Köln, Palladium

The Dark Tenor online:

Website: https://www.thedarktenor.com

Instagram: https://www.instagram.com/thedarktenor