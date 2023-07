Saint Agnes: neues Album „Bloodsuckers“ ist erschienen

Wenn es ein einziges Wort gibt, um Saint Agnes zu beschreiben, dann ist es „engagiert“. Zwei Worte? Voll und ganz engagiert. Diese wilde vierköpfige Band aus Großbritannien steht für ehrliche Texte, intensive Gesangsdarbietungen (von Kitty A. Austen) und wütende Musik, die denjenigen eine Stimme geben soll, die eher am Rande als in der Mitte stehen.

Sowohl als Band als auch als Band versuchen Saint Agnes, diejenigen zu stärken, die angeschlagen und verletzt sind und sich weigern, sich hinzulegen, und das ist ein roter Faden, der sich durch Bloodsuckers zieht – Saint Agnes´s erstes Album für Spinefarm, der Nachfolger des 2019er Albums Welcome To Silvertown, das auf dem eigenen Label der Band erschienen ist.

Zusätzlich zu … Silvertown haben Saint Agnes eine Reihe von Singles, Videos und EPs veröffentlicht, Headline-Touren im Vereinigten Königreich und in Europa unternommen und sind auf einer Reihe von Festivals aufgetreten, darunter Download, 2000 Trees, Isle of Wight und Kendal Calling. Erst jetzt, im Jahr 2023, sind sie so richtig in Fahrt gekommen, haben eine Europatournee mit Monster Magnet im Frühjahr/Sommer bestätigt, den neuen Bassisten Ryan Brown in der Band willkommen geheißen (der Ben Chernett ersetzt) und genau definiert, was es bedeutet, ein voll bezahltes Mitglied der „Death or Glory Gang“ zu sein.

Eines ist sicher, es hat nichts mit Regelbüchern zu tun oder damit, auf Nummer sicher zu gehen …

Vom Titeltrack (auch Lead-Single/Video) an ist Bloodsuckers ein genreübergreifendes Werk, das Elemente aus Metal, Punk, Industrial und Grunge aufnimmt, ohne an einen bestimmten Stil gebunden zu sein. Die elf Tracks stammen direkt von der Quelle, größtenteils selbst produziert und abgemischt. Sean Beavan verleiht seine Produktions- und Mixing-Fähigkeiten der zukünftigen Single/Video Follow You). Dieser in sich geschlossene Ansatz sorgt durchweg für ein zusätzliches emotionales Gewicht, wobei Doom Trap-Provokateurin und Kerrang!-Cover-Künstlerin Mimi Barks das Chaos auf dem kurzen, scharfen Schocker Body Bag weiter anheizt.

Entstanden in den Monaten nach dem unerwarteten und frühen Tod von Kittys Mutter, erforscht Bloodsuckers eine Reihe von Themen, darunter Geisteskrankheit, aufgestaute Wut, unsterbliche Liebe und natürlich Trauer; vom „Thrash-Metal-Heul in die Nacht“, das Bloodsuckers ist, bis zur gebrochenen Ballade This Is Not The End, einer ergreifenden Reflexion von Kittys noch immer rohen Emotionen, ist dies ein Aufruf an alle Außenseiter …

Kitty schließt ab: „Dieses Album zu machen, gab mir einen Grund, auf die Beine zu kommen, als ich mir nicht sicher war, ob ich es könnte. Ich habe versucht, alles, was ich gefühlt habe, in das Album zu packen, all den Schmerz, die Wut, die Trauer, sogar die unerwarteten Momente der Schönheit und des Glaubens. Ich hoffe, Sie fühlen sich dadurch weniger allein. Ich hoffe, ihr fühlt euch dadurch größer, böser und stärker. Wir mögen beschädigt sein, aber das bedeutet nicht, dass wir wertlos sind. Dies ist eine Platte für die Besiegten, die Zerschlagenen. Wir mögen gebrochen sein, aber das heißt nicht, dass wir nicht ganz sind. Blutsauger für immer, Saint Agnes für immer.“

Bloodsuckers – Tracklisting:

1. Bloodsuckers

2. Animal

3. I Mean Nothing To You

4. Outsider

5. This Is Not The End

6. Follow You

7. I Am

8. At War With Myself

9. Middle Finger

10. Body Bag (Feat. Mimi Barks)

11. Forever And Ever

Saint Agnes

Bloodsuckers

Label: Spinefarm Records

Release-Datum: 21 Juli 2023

Saint Agnes sind:

Kitty A. Austen – Gesang, Gitarre, Bass

Jon James Tufnell – Gitarre, Gesang, Bass

Andrew Head – Schlagzeug

Ryan Brown – Bass

Saint Agnes online:

https://www.facebook.com/wearesaintagnes/

https://www.instagram.com/wearesaintagnes/