The Chapter: veröffentlichen das Video von „Sentidos A Morrer“

Die lusitanische Death/Doom Metal-Band The Chapter hat das Video zum Song Sentidos A Morrer vom aktuellen Album Delusion Of Consciousness veröffentlicht! Schau das Video hier:

Delusion Of Consciousness besteht aus neun Songs, in denen die Band die melancholische Schönheit ihres Sounds entfesselt. Wenn du ein Fan von Opeth, Katatonia und Swallow The Sun bist, ist dies das Album für dich!

Das Album wurde von Produzent Daniel Cardoso (Anathema, Angelus Apatrida, Ava Inferi) in den Ohme Studios aufgenommen, gemischt und gemastert.

Delusion Of Consciousness Tracklist:

1. Intro

2. Halocline

3. Delusion Of Consciousness

4. Book Of Life

5. Compos Mentis

6. Sentidos A Morrer

7. Vultures

8. In This Place

9. Social Solitude

Line-Up:

Tiago Oliveira – Gesang

João Gomes – Gitarre

Pedro Almeida – Gitarre

Eurico Mealha – Bass

Pedro Antunes – Schlagzeug

The Chapter online:

Facebook

Instagram