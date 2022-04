The Chapter: das Video zu „Delusion Of Consciousness“ ist online

Die portugiesische Death/Doom-Metal-Band The Chapter ist bereit, den Massen ein neues Video von ihrem kommenden Album Delusion Of Consciousness zu präsentieren! Das neue Video widmet sich dem Titeltrack – einer kraftvollen Mischung aus harten Riffs, melodischen Instrumentalparts und melancholischen Soli!

Delusion Of Consciousness wird am 22. April als Digipak, Streaming und digitale Download-Formate veröffentlicht. Das Album wurde von Daniel Cardoso (Anathema, Angelus Apatrida, Ava Inferi) in den Ohme Studios produziert. Vorbestellung ist immer auf Bandcamp verfügbar.

Delusion Of Consciousness Tracklist:

1. Intro

2. Halocline

3. Delusion Of Consciousness

4. Book Of Life

5. Compos Mentis

6. Sentidos A Morrer

7. Vultures

8. In This Place

9. Social Solitude

Line-Up:

Tiago Oliveira – Gesang

João Gomes – Gitarre

Pedro Almeida – Gitarre

Eurico Mealha – Bass

Pedro Antunes – Schlagzeug

The Chapter online:

https://www.facebook.com/Thechaptermusic

https://www.instagram.com/thechapterband/