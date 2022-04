Interview mit Tony Kakka von Sonata Arctica zum Album „Acoustic Adventures Volume One“

Artist: Sonata Arctica

Herkunft: Kemi, Finnland

Genre: Akustik, Power Metal, Symphonic Metal

Label: Atomic Fire

Link: https://www.sonataarctica.info/

Bandmitglieder:

Gesang – Tony Kakka

Gitarre – Elias Viljanen

Bass – Pasi Kauppinen

Schlagzeug – Tommy Portimo

Keyboards – Henrik „Henkka“ Klingenberg

Heute hatte ich die Möglichkeit, mit Tony Kakka von Sonata Arctica zu reden. Der Anlass ist das vor Kurzem erschienene Akustikalbum, das im letzten Jahr aufgenommen wurde und längst überfällig war. Bereits 2016 haben die Finnen im Rahmen einiger Festivals viele ihrer Songs neu interpretiert und eben akustisch gespielt. Das wurde 2019 auf vielfachen Wunsch wiederholt und die Begeisterung der Fans führte einfach dazu, dieses auch auf Platte zu pressen. Die Tracks wurden also entmetallisiert, neu arrangiert und dann live ohne Metronom oder Klicktracker aufgenommen.

Eigentlich sollte nur über das neue Album gesprochen werden, aber ich habe die Gunst der Stunde genutzt und auch mal andere Dinge erfragt. Die Informationen zur Akustikplatte sind ja inzwischen schon reichlich in diversen Reviews (meins hier) und in den veröffentlichten Statements zur Platte u. a. auch bei Atomic Fire beleuchtet worden.

Time For Metal / Kay

Hallo Tony, schön, dass es heute mit uns klappt und du dir die Zeit nimmst, ein paar Fragen zu beantworten. Ich hab gesehen, dass du derzeit viele Interviews gibst und bestimmt fragen alle das Gleiche.

Sonata Arctica / Tony

Das mache ich doch gern und ja, es kommen viele ähnliche und auch vollkommen identische Fragen, aber es sind auch immer wieder neue dabei. Das ist aber ok und gehört einfach dazu.

Time For Metal / Kay

Mal sehen, ob ich was anderes habe. Was war der ursprüngliche Grund dafür, akustische Versionen bzw. ganze akustische Konzert zu geben? Habt ihr vergessen, die Stromrechnung zu begleichen?

Sonata Arctica / Tony (da muss er glatt lachen)

Na ja, bei den ständig steigenden Strompreisen wäre das eine Möglichkeit zum Sparen gewesen. Aber nein, ich versuche es mal etwas seriöser zu erläutern. Irgendwann in den frühen 2000ern haben wir eine Version von Mary Lou (ursprünglich auf Ecliptica) akustisch aufgenommen und dabei reifte der Gedanke, dass man das ja auch mal mit anderen Songs probieren könnte. So haben wir immer mal wieder ein akustisches Stück gespielt, und 2011 auf der Livetour in Finnland haben wir im Mittelteil der Setlist, übrigens schön auf der Live In Finnland DVD zu sehen, akustische Songs eingeflochten. Dazu sind wir auf einigen Festivals, zur Überraschung der Veranstalter, mit akustischen Sets aufgetaucht, obwohl wir ja eigentlich ordentlich rocken sollten. Tja, und da es den Zuschauern gefiel, haben wir uns 2018 entschlossen, das fortzuführen. 2019 war es dann so weit und wir haben eine reine Akustiktour gemacht. Die Idee zu einem Album kam erst, als wir sahen, wie erfolgreich die akustische Tour war. Unser Label hat dann grünes Licht gegeben und gesagt, nehmt die Platte auf, und nun ist sie da.

Time For Metal / Kay

Ich hab mir die Scheibe natürlich einige Male angehört. Einmal war ich bei meiner Freundin und die sagte nach einer gewissen Zeit: „oh mein Gott, wie langweilig“. Das konnte ich nicht nachvollziehen, da mir das, was ich da gehört habe, fast ausnahmslos gefiel.

Sonata Arctica / Tony (lacht laut)

Ok, man kann nicht jeden Geschmack treffen.

Time For Metal / Kay

Ja, das stimmt, sie ist mehr so auf der Hardcoreschiene, Parkway Drive und so. Ich bin eher der softere Metalfan, weichgespülter.

Time For Metal / Kay

Wie sind denn sonst die Reaktionen? Immerhin seid ihr eine Heavy Metal Band, die sich ja jetzt durch die akustischen Versionen in anderen Gefilden bewegt. Es ist zwar nichts Neues, wie die ganzen MTV Unplugged Geschichten, aber von einer Heavy Metal Truppe halt ungewohnt.

Sonata Arctica / Tony (ab hier beginnt der ständige Verbindungsabbruch, sodass viel Zeit mit erneutem Verbindungsaufbau verstreicht. Aber trotzdem ging noch einiges)

Im Großen und Ganzen sind die Reaktionen positiv. Die meisten Reaktionen bekomme ich aus den sozialen Medien mit und da wird mit viel Zuspruch reagiert, wobei der eine oder andere vermisst dann den guten alten Power Metal. Aber überwiegend ist die Reaktion gut. Wir machen ja auch wieder was anderes, nur diesmal sollte es eben akustisch sein. Außerdem musst du es von einer anderen Seite sehen. Es kann eine Chance sein, Menschen, die so gar nichts mit Metal zu tun haben, zu erreichen und sie dann zum schnellen, verstärkten Metal zu bringen. Wir sehen es als eine Art Gangway zum Metal an. Das klappt mit anderen Genres auch und eröffnet neue Möglichkeiten, Fans zu gewinnen.

Time For Metal / Kay (amüsiert)

Von der Seite hab ich das noch gar nicht gesehen. Ein akustisches Album als Bereiter für den Weg zum Metal. Gute Idee…… Ich hab dann auch mal versucht, die Songs erst im Original, also verstärkt zu hören und danach dann in der akustischen Version. Dabei fiel mir auf, dass es keinen Song von eurem ersten Album Ecliptica gibt. War das gewollt oder soll auf Volume Two dann die geballten Ecliptica Songs gespielt werden?

Sonata Arctica / Tony

Das stimmt, auf der ersten Akustikplatte ist Ecliptica nicht vertreten, aber auf der Setlist schon. Da wir fast nur Stücke der Tour auf die Platte bringen, wird das dann nachgeholt.

Time For Metal / Kay

Ok, verstehe, das passt dann ja, denn eure erste Scheibe ist ja mit einer der Gründe eures Erfolges. Dann hab ich mal weiter gehört und verglichen. Dabei ist mir aufgefallen, dass zum Beispiel The Rest Of The Sun Belongs To Me nur als Bonustrack auf einer japanischen Ausgabe von Winterheart’s Guild zu finden ist.

Sonata Arctica / Tony

Ja, da hast du recht. Wir dachten, der Track eignet sich hervorragend als Einstieg in die Platte, und es sollten auch Songs sein, die wir nur sehr selten gespielt haben.

Time For Metal / Kay

Das tut er in der Tat. Hier kommt deine überragende Stimme besonders gut zur Geltung. Sie ist ja eh eine mit einem hohen Erkennungswert, aber bei dem Song nochmals eine Steigerung.

Sonata Arctica / Tony (lacht)

Danke für die Blumen. Aber da kann ich nichts für, sie klingt nun mal so, auch wenn das gesprochen etwas anders ist.

Time For Metal / Kay

Wer ist denn verantwortlich für die Songs, die jetzt auf der Platte zu finden sind?

Sonata Arctica / Tony

Das, was auf der Platte zu finden ist, liegt einzig und allein an den Songs auf der Setlist. Das sind die Songs, die wir auch live gespielt haben. Dabei haben wir nicht alle auf dieser Platte, da ein Konzert ca. 90 Minuten geht. Auf dem zweiten Album kommen dann die anderen Tracks zur Geltung. Und wir haben eben versucht, Lieder zu nehmen, die wir ansonsten live sehr selten oder noch gar nicht gespielt haben. Dazu gehört neben The Sun Belongs To Me auch Tonight I Dance Alone (Bonus auf Stones Grow Her Name) und auch von Unia sind Songs dabei, die sehr selten live performt wurden.

Time For Metal / Kay

Ah, ja, das erklärt einiges. Dann ist mir Wolf Raven aufgefallen, das bestimmt auch nicht so einfach war, in eine akustische Version umgewandelt zu werden. Im Original ist es megaschnell, kraftvoll und voller Power.

Sonata Arctica / Tony

Das war in der Tat eine Herausforderung. Zunächst war ich nicht sicher, ob es klappt, aber dann haben wir entschieden, es zu probieren. Es ist relativ einfach, den Song verstärkt zu spielen. Er macht viel Spaß und ist auf der Bühne ein Selbstgänger und geht nur voran. Nun mussten wir umdenken. Henrik spielt ja Piano und Elias eine akustische Gitarre. Das macht das Stück plötzlich etwas unflexibler und die beiden mussten wesentlich genauer und konzentrierter an die Sache herangehen, um auch den Spirit der Tracks beizubehalten. Das war schon nicht einfach, aber das Ergebnis kann sich, so glaube ich, hören lassen.

Time For Metal / Kay

Ja, das ist gelungen und erinnert bisweilen ein wenig an ein Musical oder an Kirmesmusik.

Sonata Arctica / Tony

Ja, es soll ein leichtes und Freude bereitendes Stück sein und das wurde gut umgesetzt. Es ist ein Spaßsong geworden.

Time For Metal / Kay

Dann ist da auch noch, neben Tonight I Dance Alone, Don’t Say A Word, welches sich sehr schnell zum Favoriten mauserte. Die beiden würde ich auf jeden Fall jedem als Anspieltipp empfehlen.

Sonata Arctica / Tony

Das freut mich.

Time For Metal / Kay

Als Sammler habe ich mir die Platte, natürlich als Vinylausgabe, bereits bei Atomic Fire geordert. Da fällt mir auch gleich eine Frage zu ein. Atomic Fire ist ja ein noch sehr junges Unternehmen. Seid ihr zufrieden mit dem, was sie machen?

Sonata Arctica / Tony

Na klar. Sie machen einen guten Job. Für uns hat sich eigentlich nichts geändert. Es ist ein Namenswechsel und wir arbeiten wie bisher mit den gleichen Leuten zusammen und das ist gut so. Wie die Firma im Vordergrund heißt, ist eigentlich egal. Eine treibende Kraft ist sicherlich Markus, der weiß, was Fans wollen (da er ja selber einer ist) und auch was die Bands wollen. Und das macht es dann für alle Seiten interessant und sorgt auch dafür, dass der Fan etwas in der Hand halten kann, wie eben derzeit Vinyl Scheiben in großer, vielfältiger Auswahl.

Time For Metal / Kay

Ja, leider, ist für einen Sammler ein teures Hobby.

Durch die neue Firmenkonstellation soll ja auch der Trend bei Nuclear Blast, mehr zum digitalen Medium zu wechseln, aufgehoben werden. Atomic Fire setzt hier, zum Glück, auf physikalische Medien.

Sonata Arctica / Tony

Und das ist gut so. Stell dir vor, alle digitalen Dienste würden ausfallen oder zusammenbrechen, das wäre ein Albtraum. Keine Musik mehr. Da ist das haptische Medium um so wichtiger.

Time For Metal / Kay

Ansonsten müssten wir singen, und das will, zumindest bei mir, keiner hören. Bei dir ist es natürlich was anderes.

Ohne anfassbare Musik, das wäre ein Graus. Ich bin mit Vinyl und Kassette aufgewachsen und habe dann später zur CD gewechselt. Wie ist das bei dir?

Sonata Arctica / Tony

Auch ich bin mit physikalischen Medien aufgewachsen, allerdings hab ich auch in vielen Fällen Streamingdienste genutzt, um neue Sachen zu erkunden.

Time For Metal / Kay

Das ist auch gut so. Dann passt die nächste Frage ja im weitesten Sinne dazu. Wie habt ihr denn aufgenommen? Immerhin ist Reisetätigkeit zur Aufnahmezeit schwierig gewesen. Internet, wie wir gerade feststellen, auch nicht so der beste Weg, um Daten zu überspielen,

Sonata Arctica / Tony

Ja, die Hügel hier sind höher als die Internetgeschwindigkeit. Wir leben hier in einem fast schon schwarzen Loch. Aber zurück zu deiner Frage. Wir haben es größtenteils zu Hause aufgenommen. Fast jeder hat ein kleines Studio, in dem dann die Aufnahmen gemacht wurden. Das hat dann der Produzent zu einem schönen Album zusammengebastelt.

Time For Metal / Kay

Ok, also wie so viele andere Bands auch. Wird es denn auch wieder ein neues, voll elektrifiziertes Werk von euch geben?

Sonata Arctica / Tony

Ja klar, wir sind schon in den Vorbereitungen und dann sollen im kommenden Jahr die Aufnahmen zu Album Nummer elf losgehen.

Time For Metal / Kay

Das ist ja erfreulich. Ich hab mal ein wenig in eurer Vergangenheit gestöbert. Dabei bin ich über Tricky Beans gestolpert.

Sonata Arctica / Tony

Ach ja, die Anfänge. 1996 muss es gewesen sein. Da hatte ich eine Band, die so gar nichts mit Metal am Hut hatte. Wir hatten bereits einige Songs und sollten einen Auftritt absolvieren. Bis dahin waren wir noch namenlos. Einer unserer Songs hieß Tricky Beans und so nannten wir uns eben danach. Kurz darauf tauften wir uns in Tricky Means um und wechselten unseren Stil in Power Metal. Tja und dann kam eben 1999 der Wechsel zu Sonata Arctica und das Erfolgsalbum Ecliptica. Später dann der Wechsel des Stils vom reinen Power Metal zum melodiösen Rock, was ja bis heute so gebliebene ist. Dabei sind Grenzen der Genres nicht in Beton gemeißelt, sondern sind eher fließend zu betrachten.

Time For Metal / Kay

Und was hat dich bewogen, Musik zu machen? Sex, Drugs and Rock ’n‘ Roll, oder um die Mädels zu beeindrucken?

Sonata Arctica / Tony

Ach nee, das war damals nicht der Grund. Bestimmt reizvoll, aber es war zunächst ein Hobby und wir haben erst als Coverband angefangen. Anthrax, Megadeath und so ein Zeug. Das war noch vor den Tricky Beans. Dann hab ich angefangen, selbst Musik zu schreiben, weil mir das Nachspielen zu langweilig war. Tja, und der Rest ist dann Geschichte. Irgendwann hab ich mich dann für die Profikarriere entschieden. Das Spielen in Front von Fans und Menschen, die diese Art der Musik mögen, ist der Zucker im Kaffee eines Musikers und hat mich dazu bewogen, diesen Schritt zu gehen.

Time For Metal / Kay (mit Augenzwinkern)

Das sagen viele und die Milch sind dann die damit verbundenen Einnahmen.

Sonata Arctica / Tony (lacht)

Ja, das ist wohl richtig. Aber nicht alles, wichtig, aber trotzdem gibt es auch eher Bestätigungsmomente, die es einem zeigen, warum du genau dies tust.

Time For Metal / Kay

Das haben bereits einige andere namhafte Musiker in Interviews gesagt und das kann ich nachvollziehen. Eure Geschichte ist eine gute Geschichte, die ja nun seit 22 Jahren anhält und ein Ende ist glücklicherweise auch noch nicht abzusehen.

Eins würde mich noch interessieren. Weshalb gibt es gerade in Finnland so viele Metalbands? Gibt es sonst nichts zu tun außer Fok,- Doom, – Black, oder Viking Metal zu spielen?

Sonata Arctica / Tony

Gute Frage, wir haben ja nur knapp 5,5 Millionen Einwohner in Finnland. Da kann man schon denken, dass irgendwie jeder in einer Band spielt. Ich kann es dir nicht genau sagen, aber es gibt schon so viele Bands und auch gute, die bisher noch gar nicht bekannt sind. Aber das ist in anderen Ländern auch so. Auch in Deutschland gibt es unzählige Bands, wovon einige bekannter werden, andere nicht so, aber im Verhältnis gesehen hast du wohl recht, es gibt hier eine Menge erfolgreicher Bands. Und natürlich kennen wir uns auch untereinander.

Time For Metal / Kay

Wahrscheinlich habt ihr eine riesige WhatsApp-Gruppe, in der ihr euch dann regelmäßig austauscht und Nachrichten schickt. Und wenn einer was postet, dann klingeln Hunderte von Handys.

Sonata Arctica / Tony

Das wäre was. Zum Glück nicht, aber es sind schon viele Kontakte da.

Time For Metal / Kay

Tja, dann wäre ich auch so weit durch. Vielen Dank für die vielen aufschlussreichen Worte und deine Bemühungen, die Verbindung aufrecht zu halten. Ich hoffe, wir treffen uns irgendwann mal live und in Farbe und dann können wir da ja noch mal ein paar Worte wechseln. Genieß den Rest des Tages und werde schnell gesund.

Sonata Arctica / Tony

Ich bedanke mich für das nette Gespräch und wünsche dir alles Gute. Bestimmt kommen wir nach Deutschland, und wer weiß, vielleicht treffen wir uns ja in einer Konzerthalle.

Damit endet das Interview, das durch viele Gesprächsabbrüche für einiges an Erheiterung sorgte, aber insgesamt hat es gut funktioniert.