The Chapter: enthüllen Details zu „Delusion Of Consciousness“

Das portugiesische Death/Doom-Metal-Quintett The Chapter ist bereit, die ersten Details ihres neuen Albums zu enthüllen! Das Album trägt den Titel Delusion Of Consciousness und wird am 22. April in den Formaten Digipak, Streaming und digitaler Download veröffentlicht.

Zum Song Halocline gibt es bereits ein Video – schaut es euch auf dem YouTube-Kanal der Band an!

„Delusion Of Consciousness“ präsentiert neun Songs für eine Dauer von 46 Minuten, in denen die Band die ganze melancholische Schönheit ihres Sounds zeigt. Seien Sie bereit für monolithische Riffs, Melodien und unerbittliche Rhythmen! Die Kraft des Sounds wird dank der Arbeit von Produzent Daniel Cardoso (Anathema, Angelus Apatrida, Ava Inferi) sichergestellt, der sich in den Ohme Studios um Aufnahme, Mischung und Mastering kümmerte. Anbei sehen Sie das schöne Artwork von João Gomes.

Wenn Du ein Fan von Opeth, Katatonia und Swallow The Sun bist, solltest du dieses Album nicht verpassen – Du kannst es bereits auf Bandcamp vorbestellen.

The Chapter – Line-Up:

Tiago Oliveira – Gesang

João Gomes – Gitarre

Pedro Almeida – Gitarre

Eurico Mealha – Bass

Pedro Antunes – Schlagzeug

The Chapter online:

Facebook

Instagram

YouTube

Bandcamp