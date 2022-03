Conjurer: kündigen EU-Live-Termine für Frühjahr 2022 an

Die aufstrebenden britischen Extrem-Metaller Conjurer haben für Mai 2022 eine Reihe von EU-Live-Terminen als Support der US-Modern-Metalcore-Supergroup END (feat. Will Putney von Fit For An Autopsy) angekündigt.

Der Vorverkauf hat bereits begonnen.

END + Conjurer / Live 2022



02.05.22 – B – Antwerp Kavka

03.05.22 – D – Oberhausen Kulttempel

04.05.22 – NL – Haarlem Patronaat

05.05.22 – CH – Aarau Kiff

06.05.22 – D – Karlsruhe Die Stadtmitte

07.05.22 – D – München Backstage

08.05.22 – D – Leipzig Naumanns

09.05.22 – D – Hamburg Logo

Die Zukunft des britischen Metals liegt bei Conjurer in sicheren Händen, die kürzlich ihr lang erwartetes neues Album Páthos angekündigt haben, das am 1. Juli 2022 über Nuclear Blast erscheinen wird.

Mit dem neuen Album setzen Conjurer ihre Reise als die aufregendste junge Metalband des Landes fort. Um dies gebührend zu feiern, hat das Quartett aus den Midlands auch die erste Single aus Páthos gestreamt, das mächtige It Dwells.

Hier könnt ihr Páthos vorbestellen und It Dwells streamen: https://conjurer.bfan.link/it-dwells.ema

Páthos ist kein Album für halbherzige oder schwache Gemüter. Mit Elementen von Sumac, Gojira, alten Mastodon und Oathbreaker ist die neue Platte ein vielschichtiges Biest – Sludge-, Death-, Doom-, Black Metal- und Hardcore-Einflüsse prallen aufeinander und werden von Will Putneys exquisitem Mix und Mastering meisterhaft umgesetzt.

Die fünfzigminütige Laufzeit von Páthos ist nicht ohne erhabene Momente, mit post-metallischen Anspielungen auf Conjurer und Pijns hochgelobtes Projekt Curse These Metal Hands. Dass eine Band gleichzeitig so triumphal schön und erdrückend schwer sein kann, ist ein Beweis für die Qualität von Conjurer und ein sicheres Zeichen für ihre zukünftige Langlebigkeit an der Spitze der britischen Heavy-Musikszene.

Páthos – Tracklist:

1. It Dwells

2. Rot

3. All You Will Remember

4. Basilisk

5. Those Years, Condemned

6. Suffer Alone

7. In Your Wake

8. Cracks In The Pyre

