Conjurer: veröffentlichen ihr drittes Album „Unself“ und ein Video zu „App Apart“

Die britischen Metal-Größen Conjurer haben ihr unglaubliches drittes Album Unself über Nuclear Blast Records veröffentlicht. Zur Feier des Tages hat das Quartett auch das Video zum Titelsong All Apart veröffentlicht:

Dani Nightingale, Co-Sänger und Gitarrist von Conjurer, erklärt: „Ich bin an diesen Song mit der Vorstellung herangegangen, dass es sich um die ersten Steine handelt, aus denen die metaphorische Mauer besteht, die jemand zwischen sich und seiner Umgebung, der Welt, in der er lebt, sowohl physisch als auch metaphysisch, errichten (oder vorfinden) könnte. Für viele Menschen, die sich in einer ähnlichen oder vergleichbaren Situation wie ich befinden, beginnen diese ersten Fälle von Entfremdung und Isolation in der Schule, wenn man zum ersten Mal in ein soziales und pädagogisches Umfeld mit Gleichaltrigen und denen, die über sie wachen, integriert wird.

Ich kann nicht beschreiben, wie es ist, für Verhaltensweisen und Eigenschaften verunglimpft zu werden, die für einen selbst ganz normal und natürlich sind, aber weil niemand einen versteht – nicht einmal man selbst –, ist man gezwungen, sich an Dinge zu halten, die man nicht versteht, und etwas zu werden, das man nicht ist.“

Conjurer werden im November mit Unself durch Großbritannien und Europa touren. Die Konzerte in Großbritannien werden von Pijn und Death Goals unterstützt.

Hier die Tourdaten:

Oct 28 – La Bulle Cafe – Lille (Frankreich)

Oct 29 – Point Éphémère – Paris (Frankreich)

Oct 30 – Le Grillen – Colmar (Frankreich)

Oct 31 – Werk Kultur Lokal Baden – Baden (Schweiz)

Nov 1 – Ziggy Club – Torino (Italien)

Nov 2 – Alchemica Music Club – Bologna (Italien)

Nov 4 – Backstage – München (Deutschland)

Nov 5 – Juha West – Stuttgart (Deutschland)

Nov 6 – Doornroosje – Nijmegen (Niederlande)

Nov 09 – Damnation Festival, Manchester (nur Conjurer, UK)

Nov 11 – The Joiners, Southampton (UK)

Nov 12 – The Underworld, London (UK)

Nov 13 – Strange Brew, Bristol (UK)

Nov 14 – Asylum, Birmingham (UK)

Nov 15 – Cathouse, Glasgow (UK)