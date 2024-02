Conjurer: verkünden europäische Tourdaten für Mai

Conjurer haben am 1. Februar ihre Spells Of Arrakis Tour für Mai dieses Jahres angekündigt. Die Band spielt sieben Shows zusammen mit Dvne.

Sänger Brady kommentiert: “Having admired Dvne from afar, we’re thrilled to finally have the chance to get out on tour with them this May. With both bands making appearances at Dunk! and HBF, it made perfect sense to hit the road together. These will be some of our final shows before we start work on the follow up to Páthos so don’t miss your chance to come and celebrate with us.”

Tourdaten:

04.05: BE, Izegem – Headbangers Ball

05.05: DE, Karlsruhe – P8

07.05: DE, Berlin – Cassiopeia

08.05: DE, Jena – Rosenkeller

09.05: DE, Mainz – Schon Schön

10.05: BE, Ghent – Dunk! Festival

11.05: NL, Tilburg – Hall Of Fame

Über Conjurer:

Páthos ist kein Album für halbherzige oder schwache Gemüter. Mit Elementen von Sumac, Gojira, alten Mastodon und Oathbreaker ist die neue Platte ein vielschichtiges Biest – Sludge-, Death-, Doom-, Black Metal- und Hardcore-Einflüsse prallen aufeinander und werden von Will Putneys exquisitem Mix und Mastering meisterhaft umgesetzt. Die fünfzigminütige Laufzeit von Páthos ist nicht ohne erhabene Momente, mit post-metallischen Anspielungen auf Conjurer und Pijns hochgelobtes Projekt Curse These Metal Hands. Dass eine Band gleichzeitig so triumphal schön und erdrückend schwer sein kann, ist ein Beweis für die Qualität von Conjurer und ein sicheres Zeichen für ihre zukünftige Langlebigkeit an der Spitze der britischen Heavy-Musikszene.

Conjurer sind:

Brady Deeprose | Gitarren, Gesang

Dan Nightingale | Gitarren, Gesang

Conor Marshall | Bass

Noah See | Schlagzeug

