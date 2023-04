Conjurer: kündigen drei europäische Konzerte im Vorprogramm von Gojira an

Conjurer werden Gojira bei drei europäischen Shows im Juni neben Urne unterstützen.

23.06.12 – Budapest, HU – Barba Negra

18/06/23 – Wien, AU – Arena Open Air

19/06/23 – Mailand, IT – Alcatraz

Conjurer kommentieren:

„Gojira waren einer der größten Einflüsse auf unsere Band seit dem ersten Tag, also ist es etwas, worauf wir sehr stolz sind, einige Shows mit ihnen zu spielen. Wir freuen uns auch darauf, in einige EU-Städte zurückzukehren, die uns in den letzten Jahren so gut behandelt haben. Danke an Atonal, Nuclear Blast und natürlich Gojira, dass sie das möglich gemacht haben.“

Conjurer haben letztes Jahr ihr monumentales Album Páthos über Nuclear Blast veröffentlicht.

Páthos ist kein Album für halbherzige oder schwache Gemüter. Mit Elementen von Sumac, Gojira, alten Mastodon und Oathbreaker ist die neue Platte ein vielschichtiges Biest – Sludge-, Death-, Doom-, Black Metal- und Hardcore-Einflüsse prallen aufeinander und werden von Will Putneys exquisitem Mix und Mastering meisterhaft verarbeitet.

Sehr euch hierzu das Review von unserem Redakteur Jürgen S. an:

Stream und Kauf von Páthos hier: https://conjurer.bfan.link/pathos-album.ema

Mehr Infos zu Conjurer bekomm ihr hier: https://time-for-metal.eu/conjurer-unterschreiben-weltweit-bei-nuclear-blast/

Conjurer sind:

Brady Deeprose – Gitarren, Gesang

Dan Nightingale – Gitarren, Gesang

Conor Marshall– Bass

Jan Krause– Schlagzeug

