Hammerfall: 20-Year Anniversary Edition von „Crimson Thunder“ ist erschienen

Ganz gleich, wie sehr sich die Kultur und die Welt im Allgemeinen verändern, der Heavy Metal überdauert. Er stärkt, engagiert und gibt Kraft, er überdauert letztlich alle Moden. Dasselbe kann man von Hammerfall sagen. Die Band stolz darauf, ihre 20-Year Anniversary Edition von Crimson Thunder zu veröffentlichen.

Das vierte Studioalbum wurde von Fredrik Nordstrom neu abgemischt und gemastert. Diese endgültige Version enthält bisher unveröffentlichte Tracks aus der Vorproduktion, ein brandneues Medley und akustische Live-Songs. Um die Veröffentlichung zu feiern, präsentiert uns die Band ein brandneues Video zum Medley.

Gitarrist Oscar Dronjak kommentiert: „Das Medley ist eine fünfminütige Zelebrierung des gesamten Albums, mit Teilen von bekannten sowie nie zuvor gespielten Tracks, und ist jeden Abend ein Highlight für Künstler und Publikum.“

Seht euch das Medley-Video hier an:

Stream des Albums auf allen Plattformen: https://hammerfall.bfan.link/crimson-thunder-20year.ema

Seht euch die Tourdaten hier an:

Europa:

05.05.23 DE Bochum – RuhrCongress *mit Helloween

06.05.23 DE Hamburg – Sporthalle *mit Helloween

US-Tour

12.05.23 US Houston, TX – Wharehouse Live

13.05.23 US Dallas, TX – The Factory

15.05.23 US Atlanta, GA – The Masquerade

16.05.23 US St Petersburg, FL – Jannus Live

18.0523 US Silver Spring, MD – The Fillmore

19.05.23 US Philadelphia, PA – Underground Arts

20.05.23 US New York City, NY – Terminal 5

21.05.23 US Worcester, MA – Palladium

22.05.23 CAN Montreal, QC – Théâtre Fairmount

23.05.23 CAN Toronto, ON – History

24.05.23 US Royal Oak, MI – Music Theatre

25.05.23 US Columbus, OH – The King of Clubs

26.05.23 US Chicago, IL – Riviera Theatre

27.05.23 US Minneapolis, MN – Fillmore

28.05.23 US Lawrence, KS – The Granada

30.05.23 US Denver, CO – Ogden Theatre

31.05.23 US Salt Lake City, UT – Metro Music Hall

01.06.23 US Las Vegas, NV – Brooklyn Bowl

02.06.23 US Inglewood, CA – YouTube Theater

03.06.23 US San Francisco, CA – The Warfield

04.06.23 US Roseville, CA – Goldfield Trading Post

Festivals:

23.06.23 DE Rock am Hätzfeldsee

24.06.23 NO Oslo – Tons Of Rock

13.07.23 AU Leoben – Area 53 Festival

29.07.23 HU Fezen Fest

03.08.23 DE Wacken Open Air

04.08.23 SE Skogsröjet

05.08.23 SE Furuviksparken

12.08.23 ES Villena – Leyendas Del Rock

19.08.23 DE Dinkelsbuehl – SummerBreeze

18.08.23 CZ Rock Castle Open Air

26.08.23 CH Aarburg – Riverside Festival

Hammerfall – Line-Up:

Joacim Cans – Gesang

Oscar Dronjak – Gitarre

Fredrik Larsson – Bass

Pontus Norgen – Gitarre

David Wallin – Schlagzeug

Hammerfall online:

https://www.hammerfall.net/

https://www.facebook.com/hammerfall

https://www.instagram.com/hammerfall_official/