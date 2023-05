Corrosion Of Conformity: veröffentlichen Cover zu „On The Hunt“ von Lynyrd Skynyrd

Die amerikanischen Heavy-Riff-Devoties Corrosion Of Conformity haben eine Coverversion des Lynyrd Skynyrd-Songs On The Hunt veröffentlicht, der vom dritten Studioalbum Nuthin‘ Fancy der berühmten Southern-Rock-Band aus dem Jahr 1975 stammt. Diese Coverversion verleiht dem Klassiker einen einzigartigen C.O.C.-Swagger und Sludge-lastigen Groove.

Dieses On The Hunt-Cover erscheint kurz vor dem Start der dreiwöchigen Tour von C.O.C. durch Großbritannien und Europa, die unter anderem Auftritte beim Desertfest London, Desertfest Berlin und Soulstone Gathering in Krakau vorsieht.

Mike Dean von Corrosion Of Conformity kommentiert:

„Dies ist unsere schwer zu findende Hommage an Lynyrd Skynyrd, einem großen Einfluss von COC. Mit dem kürzlichen Ableben des großartigen Gary Rossington, dem letzten lebenden Originalmitglied von Lynyrd Skynyrd, dachten wir, es wäre ein guter Zeitpunkt, diese Hommage an Skynyrd einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich zu machen.“

Stream des Tracks hier: https://coccabal.bfan.link/on-the-hunt.ema

Seht euch das Video zum Track hier an:

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Seht euch das kaleidoskopische Video zu The Luddite an: https://youtu.be/TusKotRru_c

Hört euch Cast The First Stone hier an: https://youtu.be/ljxyItzRZm4

Costin Chioreanus animiertes Video zu Wolf Named Crow: https://youtu.be/fIfv7BKvtI8

Die aktuellen Tourdaten und mehr Infos zur Band Corrosion Of Conformity findet ihr hier:

Corrosion Of Conformity online:

https://www.facebook.com/corrosionofconformity