Corrosion Of Conformity: kündigen neue UK + EU Tourdaten für Mai an

Die amerikanischen Heavy-Riff-Eiferer Corrosion Of Conformity haben eine dreiwöchige Reihe von Terminen in Großbritannien und Europa angekündigt, darunter Auftritte beim Desertfest London, Desertfest Berlin und Soulstone Gathering in Krakau.

Corrosion Of Conformity

UK- / EU-Tour Mai 2023

01 May IE, Dublin – Academy

02 May UK, Glasgow – Garage

03 May UK, Wolverhampton – KK’s Steel Mill

04 May UK, Cardiff – The Globe

05 May UK, Manchester – Bread Shed

06 May UK, London – Desertfest

08 May DK, Copenhagen – Pumphuset

10 May FR, Paris – Petit Bain

11 May DE, Cologne – Luxor

12 May NL, Eindhoven – Dynamo

13 May DE, Aschaffenburg – Colos-Saal

15 May CH, Zurich – Dynamo

16 May DE, Munich – Backstage Halle

17 May AT, Vienna – Szene

18 May PL, Krakow – Soulstone Gathering Festival

20 May DE, Berlin – Desertfest

21 May BE, Brussels – Botanique

Corrosion Of Conformity arbeiten derzeit mit New Orleans-Schlagzeuger Stanton Moore an neuem Material für eine mögliche neue Veröffentlichung auf Nuclear Blast.

Das letzte Studioalbum der Band, No Cross No Crown, wurde 2018 veröffentlicht und von Fans und Kollegen gleichermaßen gelobt. Der ikonische Gitarrist und Sänger Pepper Keenan ist in die Band zurückgekehrt, und No Cross No Crown ist das erste Studioalbum von C.O.C. mit Keenan seit In The Arms Of God von 2005.

No Cross No Crown klingt so, als wäre zwischen In The Arms Of God von 2005 und heute keine Zeit vergangen. Bei den Aufnahmen in North Carolina mit dem langjährigen Produzenten John Custer haben C.O.C No Cross No Crown innerhalb eines Jahres in etwa vierzig Tagen aufgenommen. Einige der neuen Jams klingen so, als hätten sie ohne weiteres auf Wiseblood oder Deliverance erscheinen können, zwei von C.O.C.s meistverehrten Platten. Kraftvolle Südstaaten-Stampfer wie The Luddite, Little Man und Forgive Me wechseln sich mit melancholischen Gitarreneinlagen wie No Cross, Matre’s Diem und Sacred Isolation ab – ganz so, wie es Sabbath in den 70er Jahren getan haben.

Corrosion Of Conformity online:

https://www.facebook.com/corrosionofconformity