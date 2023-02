Arch Enemy: veröffentlichen neues Video zu „Poisoned Arrow“ und bereiten sich auf ihre weltweite Tournee vor

Nach der Veröffentlichung ihres letzten Albums Deceivers im letzten Jahr, das in den Kritiken hoch gelobt wurde, melden sich die Extrem Metal-Meister Arch Enemy jetzt mit einem neuen Video zum Albumtitel Poisoned Arrow zurück.

Produziert von Mirko Witzki (Witzki Visions), könnt ihr euch Poisoned Arrow hier ansehen:

Michael Amott kommentiert dies wie folgt:

„Ich kann kaum glauben, dass wir ein 7. (!) Video von unserem aktuellen Album Deceivers veröffentlichen. Poisoned Arrow, ein Mid-Tempo-Track mit melodischer Gitarrenarbeit und einer etwas anderen Stimmung im Vergleich zu den anderen Singles, die wir bisher veröffentlicht haben.

Das Video wurde in Berlin, Deutschland, in einem hektischen Zeitplan mit Regisseur Mirko Witzki und seiner talentierten Crew gedreht – sie ließen es sogar mitten in der brütenden deutschen Sommerhitze schneien!

Hier ist eine weitere Deutschland-Connection für euch; unser deutscher Freund Raphy hat den wunderschönen Cello-Part im Intro und Outro des Songs gespielt, vielen Dank nochmal, Kumpel!

Das Jahr 2023 steht vor der Tür und Arch Enemy ist wieder auf Tour, wir starten in Neuseeland, Australien und Japan und haben auch einen großen europäischen Sommerlauf.

Wer weiß, wo wir danach hingehen werden … aber, hört euch jetzt erst mal Poisoned Arrow an!“

Ab diesem Wochenende werden Arch Enemy auf Welttournee gehen, um Deceivers zu supporten. Das Quintett wird zunächst in Neuseeland und Australien auftreten, bevor es nach Japan geht; diesen Sommer werden die Fans die Möglichkeit haben, Arch Enemy auf den größten Festivals in Europa zu sehen (weitere EU-Shows werden bald bekannt gegeben!).

Siehe unten für die EU-Termine und klicke hier für alle Termine!

Arch Enemy EU-Festivals 2023:

June 2, 2023 – Metalfest (CZ)

June 3, 2023 – Rock Im Park (GER)

June 4, 2023 – Rock Am Ring (GER)

June 6, 2023 – Laiterie (FR)

June 7, 2023 – La Belle Electrique (FR)

June 9, 2023 – Greenfield Festival (CH)

June 10, 2023 – Nova Rock Festival (AT)

June 13, 2023 – Le Splendid Festival (FR)

June 14, 2023 – 013 Tilburg (NL)

June 15, 2023 – Graspop Metal Meeting (BE)

June 17, 2023 – Hellfest (FR)

June 21, 2023 – Tvornica Kulture (HR)

June 24, 2023 – Alpen Flair Festival (IT)

June 25, 2023 – Rockhal (LUX)

June 29, 2023 – Provinssi Festival (FI)

June 30, 2023 – Tuska Festival (FI)

July 1, 2023 – Hard Rock Laager (EST)

July 3, 2023 – Art Factory Loftas (LTU)

July 5, 2023 – B90 Club (PL)

July 6, 2023 – Studio Krakow (PL)

July 7, 2023 – Rock Harz Festival (GER)

Aug. 6, 2023 – Rockstadt Extreme Fest (RO)

Aug. 10, 2023 – Leyendas del Rock (ES)

Deceivers von 2022 ist eine Sammlung von elf Tracks, die gnadenlos eingängig und gnadenlos gewalttätig sind und sich mit den Highlights des legendären Katalogs der Band messen können. Arch Enemy machen mit Handshake With Hell klar, dass sie auf Blut aus sind, und jeder Track ist ein Hit, vom stimmungsvollen Poisoned Arrow bis zum hymnischen One Last Time. Das Quintett, das energiegeladener denn je klingt, agiert auf höchstem Niveau und liefert einen Strudel aus diamanthartem Riffing, das von cineastischen Melodien, donnerndem Schlagzeugspiel und überragendem Gesang umgeben ist. Arch Enemy haben wieder einmal bewiesen, dass sie unaufhaltsam sind.

Deceivers jetzt hier kaufen und streamen: https://archenemy.lnk.to/Deceivers

Arch Enemy Line-Up:

Alissa White-Gluz – Gesang

Michael Amott – Gitarren

Jeff Loomis – Gitarren

Sharlee D’Angelo – Bass

Daniel Erlandsson – Schlagzeug

