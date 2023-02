Transatlantic: veröffentlichen Live-Video für „We All Need Some Light“ aus dem kommenden Album „The Final Flight: Live at L’Olympia“

Transatlantic – die Prog-Supergroup von Neal Morse, Mike Portnoy, Roine Stolt & Pete Trewavas – hat kürzlich die Veröffentlichung eines neuen Konzert-Sets mit dem Titel The Final Flight: Live At L’Olympia für den 17. Februar 2023 angekündigt. Es wurde in Frankreich während der letzten Station einer Tournee zur Promotion des fünften und bisher kühnsten Albums der Band, The Absolute Universe, aufgenommen und gefilmt. Dies war der erste Auftritt der multinationalen Gruppe seit acht Jahren.

Am Dienstag wurde ihr Live-Clip zu We All Need Some Light veröffentlicht, der ursprünglich auf dem Debütalbum der Band enthalten war. Seht ihn euch jetzt hier an:

Line-Up (The Final Flight: Live at L’Olympia):

Neal Morse – Keyboards, Akustische Gitarre & Gesang

Mike Portnoy – Schlagzeug & Gesang

Roine Stolt – Gitarre und Gesang

Pete Trewavas – Bass und Gesang



Mit:

Ted Leonard – Gitarre, Keyboards, Schlagzeug & Gesang

