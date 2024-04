Transatlantic: präsentieren „Lay Down Your Life“ von der Mammut-Veröffentlichung „Live At Morsefest 2022: The Absolute Whirlwind“

Transatlantic – die Prog-Supergroup von Neal Morse, Mike Portnoy, Roine Stolt & Pete Trewavas – hat kürzlich die Veröffentlichung von Live At Morsefest 2022: The Absolute Whirlwind für den 26. April 2024 angekündigt. Dieses gigantische limitierte 5CD + 2 Blu-ray Artbook Set enthält beide Sets vom Morsefest in ihrer Gesamtheit, mit insgesamt fast 4,5 Stunden Musik.

Jetzt freut sich die Band, ein Video zu veröffentlichen, das sie bei der Performance von Lay Down Your Life in der Nacht 1 des Morsfestes zeigt.

Vorbestellen kann man hier: https://transatlantic.lnk.to/LiveAtMorsefest2022-TheAbsoluteWhirlwind

Weitere Infos zum Album könnt ihr hier nachlesen: