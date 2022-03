Serious Black: veröffentlichen Track-By-Track Listening Video zu neuem Album „Vengeance Is Mine“

Am 25.02.2022 erschien über AFM Records das brandneue Album, Vengeance Is Mine, der Melodic Power Metaller Serious Black.



Passenderweise trägt einer der neuen Songs den Titel Album Of Our Life, und trifft damit wohl den Nagel auf den Kopf, und zwar in gleich mehrerer Hinsicht. Denn einerseits ist der Band rund um Bassist und Gründer Mario Lochert ihr wohl kraftvollstes und ideenreichstes Werk ihrer bisherigen Karriere gelungen, mit durchweg glühend-heißen Gitarrenriffs, treibenden Grooves und hymnischen Melodien, andererseits geht es für Serious Black auch textlich in für die Band bislang unerforschte Tiefen.

„Wie nie zuvor habe ich diesmal Einblicke in mein Innen- und Privatleben zugelassen, also: wie ich denke, wie ich fühle, wie ich bin, und wie schwierig es sein kann, eine Band am Laufen zu halten, wenn es einem selbst nicht gutgeht.“ Verrät Lochert. „Die Texte auf Vengeance Is Mine spiegeln die zurückliegenden vier, fünf Jahre wieder. Dies wiederum hatte natürlich Auswirkungen aufs Songwriting, das noch intensiver und emotionaler geworden ist.“



Vengeance Is Mine zählt jedoch nicht nur zu einem der emotionalsten, tiefmelodischen und zugleich kraftstrotzend-dynamischten Metal-Alben ihrer Band Geschichte, auch enterten Serious Black mit einem phänomenalem Platz 16 die offiziellen deutschen Album Charts! Um tiefere Einblicke in die Entstehungs-Geschichte des Albums und seinem Sound zu ermöglichen, hat die Band heute ein Track-By-Track Listening Video online gestellt, dieses seht ihr ab sofort hier:

Mehr zum Album Vengeance Is Mine erfahrt ihr im folgenden Artikel:

Schaut euch auch gleich unser Review zu dieser Scheibe an:

Serious Black online:

www.serious-black.com

www.facebook.com/serious.black

www.instagram.com/seriousblack