Serious Black: bringen ihres bisher stärkstes Albums „Vengeance Is Mine“ auf den Markt (VÖ: 25.02.2022)

Einer der neuen Songs der kommenden Serious Black-Studioscheibe Vengeance Is Mine nennt sich Album Of Our Life und trifft damit wohl den Nagel auf den Kopf, und zwar in gleich mehrerer Hinsicht. Denn einerseits ist der internationalen Power-Metal-Formation um Bassist und Gründer Mario Lochert das wohl kraftvollste und ideenreichste Werk ihrer bisherigen Karriere gelungen, mit massenhaft tollen Gitarrenriffs, groovenden Rhythmen und hymnischen Melodien. Andererseits geht es hier auch textlich in für die Band bislang unerforschte Tiefen.

Lochert: „Wie nie zuvor habe ich diesmal Einblicke in mein Innen- und Privatleben zugelassen, also: wie ich denke, wie ich fühle, wie ich bin, und wie schwierig es sein kann, eine Band am Laufen zu halten, wenn es einem selbst nicht gutgeht. Die Texte auf Vengeance Is Mine spiegeln die zurückliegenden vier, fünf Jahre wider. Dies wiederum hatte natürlich Auswirkungen aufs Songwriting, das noch intensiver und emotionaler geworden ist.“

Neben dem bisher privatesten Einblick in das Seelenleben der Band kam ein weiterer neuer Aspekt zum Tragen: Nikola Mijić, stimmgewaltiger Sänger aus Serbien, ist seit neustem Frontmann der Band. Mijić ist damit der Nachfolger von Urban Breed, der sich im Frühjahr 2021 von der Band getrennt hatte.

„Nikola ist ein sehr talentierter und erfahrener Sänger“, berichtet Lochert stolz.

Und so kommt zusammen, was zusammen passt: das ausdrucksstarke Timbre von Nikola Mijić, die rasanten Riffs und Hooks der Gitarristen Dominik Sebastian und Bob Katsionis, die vielen treibenden Grooves von Schlagzeuger Ramy Ali und Bassist sowie Produzent Mario Lochert. Zusammen mit dem gemeinschaftlichen, abwechslungsreichen Songwriting avanciert Vengeance Is Mine zum Paradebeispiel eines tiefmelodischen und zugleich kraftstrotzend-dynamischen Power-Metal-Albums.

Produziert und gemischt wurde Vengenance Is Mine von Lochert in seinem Serious Black-Studio in Kirchseeon, die Gitarren hat Dominik Sebastian in seinem eigenen Studio aufgenommen, Orchester-Arrangements und Keyboards stammen von Bob Katsionis aus Griechenland.

Gehört zu den Ersten und sichert euch das aus 13 Tracks bestehende Werk schon heute!

Neben der CD könnt ihr euch auch das limitierte Boxset zu eigen machen. Es enthält neben dem CD-Digipak ein Mikrofaser Handtuch / Strandtuch (160x80cm), die Bonus CD Rock With Us Tonight (Cover Album), einen Aufkleber, eine original unterschriebene Autogrammkarte und das Echtheitszertifikat.

Zudem habt ihr die Chance auf eine Vinyl in Clear Red, Purple oder auf die exklusiv im AFM-Shop erhältliche und stark limitierte Orange/ Black Splatter Vinyl. Ihr habt die Wahl: Sichert euch Vengeance Is Mine jetzt: hier

Serious Black – Tracklist:

1. Rock With Us Tonight

2. Out Of The Ashes

3. Fallen Hero

4. Senso Della Vita

5. Ray Of Light

6. Soul Divider

7. Tonight I’m Ready To Fight

8. Just For You

9. Soliders Of Eternal Light

10. The Story

11. Queen Of Lies

12. Album Of Our Life

13. Alea Lacta Est

Tracklist – Bonus CD:

Boys Of Summer (Don Henley)

Take On Me (A-Ha)

Wonderful Life (Black)

Rockin‘ In The Free World (Neil Young)

Spending My Time (Roxette)

The Look (Roxette)

Driver’s Seat (Sniff ’n’ the Tears)

Dirty Diana (Michael Jackson)

Serious Black – Line-Up:

Nikola Mijić – Gesang

Dominik Sebastian – Gitarre

Bob Katsionis – Gitarre, Keyboard

Mario Lochert – Bass

Ramy Ali – Schlagzeug