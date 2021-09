Vainstream Rockfest 2022: an zwei Wochenenden mit 40.000 Besuchern

2022 kehrt das Vainstream Rockfest nach zwei Jahren Zwangspause stärker und größer denn je auf den Münsteraner Hawerkamp zurück und feiert das 15. Jubiläum direkt an zwei aufeinander folgenden Wochenenden mit mehr als 40.000 Besucher und über 60 nationale und internationalen Acts. Das für den 25.06.2022 geplante Vainstream Rockfest – Weekend One, mit internationalen Top-Acts wie The Offspring, Sum41, Boysetsfire, Enter Shikari oder Stick To Your Guns, meldet trotz Krisenzeit mal wieder frühzeitig „Ausverkauft“.

Nachdem das Jubiläum seit 2020 stetig verschoben werden musste, legen die Macher doppelt nach und verkündigen für den 02.07.2022 das Schwester-Festival Vainstream Rockfest – Weekend Two, unter anderem mit den Broilers, Bullet For My Valentine, Fever333, Madsen und über zwanzig weiteren Hochkarätern.

„Die Besucher haben uns zwei Jahre lang die Treue gehalten, es wurden kaum Tickets storniert oder zurückgegeben. Trotz aller Rückschläge sind wir einfach unfassbar dankbar, haben das Beste aus der Zeit gemacht und blicken mit großem Tatendrang in die Zukunft“ kommentiert Tom Naber (Kingstar Music) die Entscheidung.

„Aber nicht nur die Fans finden bei uns den nötigen Ausbruch aus dem Alltag. Für dutzende Dienstleister, knapp 1.000 Menschen Festival-Crew und unzählige lokale Unternehmen sind wir ein wichtiger wirtschaftlicher Faktor, mit dem was wir hier veranstalten. Mit dem zusätzlichen Wochenende wollen wir den Fans, unseren vielen Partnern und Crews und nicht zuletzt der Kultur-Stadt Münster etwas zurückgeben und deutlich machen: die letzten zwei Jahre waren hart, aber wir sind gewappnet für den kulturellen Neustart! In der Region und in ganz Deutschland!“.

Tickets und Ticket-Bundles für das Vainstream Rockfest 2022 – Weekend Two sind ab Mittwoch, 15.09.2022 (11:00) über www.vainstream.com erhältlich.

Vainstream Rockfest 2022 – Weekend One – Ausverkauft!

25.06.2022 Münster, Am Hawerkamp

Line-Up:

The Offspring • SUM41 • Boysetsfire • Enter Shikari • Stick To Your Guns • Bury Tomorrow • Sondaschule • Silverstein • Lionheart • Of Mice & Men • Neck Deep • Powerflo • Any Given Day • …und vielen mehr!

Vainstream Rockfest 2022 – Weekend Two

02.07.2022 Münster, Am Hawerkamp

