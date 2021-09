The O’Reillys And The Paddyhats präsentieren mit Ferryman (10 Year Version) das erste Video aus dem kommenden Jubiläumsalbum In Strange Waters (VÖ 22.10. – Metalville / Rough Trade)

Bereits als erste Single weckt Ferryman die Vorfreude auf auf ein mehr als außergewöhnliches Album. Am 10. September feierte dieses Video seine Premiere.

Mehr Informationen zum Album findet ihr hier:

The O’Reillys and the Paddyhats – Line-Up:

Sean O’Reilly

Franz Wüstenberg – Gesang, Akustik-Gitarre, tiefe Pfeife, Piano, Flaschenhalsgitarre

Dwight O’Reilly

Tim Herbrig – Gesang, Banjo, Mandoline, Bouzouki, Akkordeon

Connor O’Sullivan

Jan Philipp Nau – Elektrogitarre, Akustik-Gitarre

Tom O’Shaughnessy

Thomas Klur – Bassgitarre, Bassukulele, Hintergrundgesang

Jones Murphy

Jonas Heinrich – Schlagzeug, Chor

Mia Callaghan

Jessica Kohlmetz – Hintergrundgesang

Ian McFlannigan

Benny Lunau – Hintergrundgesang

Thomas Meckel, Max Bothe – zusätzliche Chorstimmen

Thomas Braun – Posaune

Florian Hohendahl – Trompete

Fabian Heis – Saxofon

Zur Trackliste geht es hier:

Links:

www.paddyhats.com

https://www.facebook.com/paddyhats

https://www.instagram.com/paddyhats/