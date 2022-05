Sinner: präsentieren erste Single ‚Bulletproof‘ aus neuem Album

Die deutsche Hardrock-Truppe Sinner freut sich, mit Bulletproof den ersten kraftvollen Vorgeschmack auf ihre neue Scheibe, der sie den Titel Brotherhood verliehen hat, vorstellen zu dürfen. Der Song stellt den Opener des am 15. Juli 2022 via Atomic Fire Records erscheinenden Albums dar und zeigt musikalisch direkt, wo die insgesamt zwölf Tracks umfassende Reise hingeht, während er sich inhaltlich damit beschäftigt, besonders gestärkt aus schwierigen Phasen, wie bspw. den vergangenen beiden Jahren, hervorzugehen. Seht euch das dazugehörige Lyricvideo, das von Gabriel Management kreiert wurde, hier auf YouTube an:

Gitarrist/Co-Produzent Tom Naumann erläutert: „Diese erste Single reiht sich nahtlos in die Liste Songs der härteren Gangart in der Tradition von Judgement Day oder Nature Of Evil ein. Freunde dieser Alben werden sicherlich nicht nur mit Bulletproof, sondern auch mit dem kompletten Album ihren Spaß haben.“

Bestellt das Album im physischen Format eurer Wahl [CD-Digipak, verschiedenes farbiges Vinyl, limitiertes Boxset (inkl. farbigem Doppelvinyl im Gatefold, CD-Digipak, Kette, Patch, Slipmat und Posterflagge)], merkt es auf euren favorisierten Streamingplattformen vor oder sichert es euch digital, um Bulletproof sofort zu erhalten: https://sinner.afr.link/BrotherhoodPR.

Weitere Infos zum neuen Album (Tracklist, Gäste) könnt ihr hier nachlesen: