Sinner: geben weitere Details zu kommendem »Brotherhood«-Album bekannt

Nachdem es kürzlich mit Atomic Fire Records seine neue Labelheimat bekanntgegeben hat, enthüllt das deutsche Hardrock-Quartett Sinner heute weitere Details zu seinem kommenden Werk namens Brotherhood: Dieses wird am 15. Juli 2022 endlich in die Läden kommen.

Sänger/Bassist Mat Sinner merkt an: „Unsere Band wird von einer engen Freundschaft zusammengehalten. Ohne diese würde es Sinner schlicht nicht geben. Wir gehören zusammen, was diese Platte besonders zum Ausdruck bringen soll.“

Des Weiteren präsentiert die Truppe die Tracklist des Albums:

01. Bulletproof

02. We Came To Rock

03. Reach Out

04. Brotherhood

05. Refuse To Surrender

06. The Last Generation

07. Gravity

08. The Man They Couldn’t Hang

09. The Rocker Rides Away

10. My Scars

11. 40 Days 40 Nights

Bonustrack (nur physisch!)

12. When You Were Young (The Killers-Cover)

Zu guter Letzt haben zahlreiche Gäste die Sinner’sche Brotherhood auf verschiedene Art und Weise erweitert und zum Gelingen dieses neuen Meilensteins in der ereignisreichen Geschichte der Band beigetragen:

Dave Ingram

Erik Martensson

Giorgia Colleluori

Lisa Müller

Mark Basile

Neil Witchard

Oliver Palotai

Ralf Scheepers

Ronnie Romero

Sascha Krebs

Stef E.

Tom Englund

Die Scheibe wurde von Fronter Mat Sinner unter Beihilfe von Gitarrist Tom Naumann produziert, bei Basi Roeder (Backyard Studios) sowie Mitch Kunz (Apollo 13 Audio) eingespielt und von Jacob Hansen (Hansen Studios, Dänemark) gemixt und gemastert.

Passend zum Brotherhood-Vorverkaufsstart wird die Metalwelt am Freitag, den 6. Mai, in der Form von Bulletproof auch die erste Single zu hören bekommen. Seid gespannt!

Sinner sind:

Mat Sinner – Gesang, Bass

Tom Naumann – Gitarre

Alex Scholpp – Gitarre

Markus Kullmann – Schlagzeug

Sinner online:

www.matsinner.com

www.facebook.com/sinnerband