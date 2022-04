Maerzfeld: veröffentlichen das offizielle Video zur neuen Single „Lange Nicht“

Maerzfeld präsentieren das offizielle Video zur neuen Single Lange Nicht.

Das Video kann hier angeschaut werden:

Der Song fand seinen Ursprung mitten im Corona-Lockdown. In einer Situation die für alle schwierig ist, werden düstere Gedanken bei Seite geschoben, um hoffnungsvoll auf die Zukunft zu blicken. Nach Monaten der Entbehrung, in denen man sich kraftlos am Boden wähnt und die Welt sich nicht mehr so anfühlt wie sie sollte, wird es Zeit aufzustehen, um gemeinsam sorglos und frei das freudige Wiedersehen zu feiern.

Seit ihrer Gründung im Jahr 2009 eroberte Band aus Nürnberg kontinuierlich eine stetig wachsende Fangemeinde.

Der Bandname leitet sich vom Märzfeld ab, das unter den Merowingern als Heeresversammlungsort diente. Auch soll der Name ein Feld symbolisieren, welches jedes Jahr im März bearbeitet und gepflegt werden muss. Die Band sieht dies als Metapher für das Leben an, in welchem man nur durch Bemühungen und Arbeit seine Ziele erreichen könne. Nach verschiedenen Umbesetzungen besteht Maerzfeld heute aus Heli Reißenweber (Gesang), Mike Sitzmann (Gitarre), Jochen Windisch (Gitarre), Ron Huber (Klavier/Keys) und Michael Frischbier (Schlagzeug). Aktuell arbeiten die Musiker an neuen Songs für das 5. Studioalbum.

Lange Nicht ist zudem der Song zur gleichnamigen Tour im Mai

05.05.2022 Siegburg – Kubana

10.05.2022 Nürnberg – Hirsch

19.05.2022 Mannheim – 7er Club

20.05.2022 Wuppertal – Underground

21.05.2022 Leipzig – Hellraiser

26.05.2022 Obertraubling – Eventhalle Airport

27.05.2022 Fulda – KUZ Kreuz

Festivals 2022

23.06.2022 I-Natz, Alpen Flair Festival

21.07.2022 Fritzlar, Rock am Stück Festival

10.09.2022 Flensburg, R4P-Rock4Peace Festival

17.09.2022 Neu-Ulm, Volle Kraft Voraus Festival

Eis Over Europe Tour 2023 mit Eisbrecher

27.04.23 Strasbourg (FR) – La Laiterie

28.04.23 Zürich (CH) – Xtra Limmathaus

29.04.23 Innsbruck (AT) – Music Hall

09.05.23 London (UK) – O2 Academy Islington

11.05.23 Antwerpen (BE) – Trix

12.05.23 Eindhoven (NL) – De Effenaar

13.05.23 Luxemburg (LU) – Den Atelier

16.05.23 Paris (FR) – La Machine du Moulin Rouge

17.05.23 Lyon (FR) – CCO Villeurbanne

18.05.23 Barcelona (ES) – Razzmatazz 2

https://maerzfeld.de/

https://www.facebook.com/Maerzfeld