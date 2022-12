Maerzfeld: veröffentlichen am 24.02.2023 das neue Studioalbum „Alles Anders“

Alles Anders, so der bewusst plakativ gewählte Titel des neuen Maerzfeld Albums.

Die Welt ist nicht mehr die gleiche wie vor drei Jahren und auch für die Musiker gab es prägende Erlebnisse und damit verbundene Veränderungen, die in den neuen Songs verarbeitet werden und einen oft sehr persönlichen Einblick in das Gefühlsleben der einzelnen Künstler erlauben.

So hört und spürt man eine Mischung aus Depression, Hoffnung, Wut, Verzweiflung, Freude und Mut.

Dabei macht Maerzfeld gleich zu Beginn des Albums mit dem Titelsong klar, dass die Band neugierig auf die Zukunft blickt und Veränderung als Chance versteht mit Gewohnheiten zu brechen.

Daher ist nun im positiven Sinne Alles Anders.

Seit ihrer Gründung im Jahr 2009 eroberte Band aus Nürnberg kontinuierlich eine stetig wachsende Fangemeinde.

Der Bandname leitet sich vom Maerzfeld ab, das unter den Merowingern als Heeresversammlungsort diente. Auch soll der Name ein Feld symbolisieren, welches jedes Jahr im März bearbeitet und gepflegt werden muss. Die Band sieht dies als Metapher für das Leben an, in welchem man nur durch Bemühungen und Arbeit seine Ziele erreichen könne.

Alles Anders Tracklist:

1. Alles Anders

2. Wach Auf

3. Bakkushan

4. Ich Bin Der Tod

5. 100 Auf 0

6. Ich Steige Auf

7. Keinen Sinn

8. Schönen Weltuntergang

9. Hübschler:In

10. Plötzlich Tut Es Weh

11. Lange Nicht

Alles Anders wurde gemeinsam von Maerzfeld und Felix Heldt in Nürnberg produziert.

Maerzfeld Line-Up:

Ron Huber – Keyboards

Mike Sitzmann – Gitarre

Jochen Windisch – Gitarre

Heli Reißenweber – Gesang

Michael Frischbier – Schlagzeug

Bernd Körber – Bass

Maerzfeld online:

https://www.facebook.com/Maerzfeld