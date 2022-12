Chad Tepper & Lit: veröffentlichen gemeinsame Single „777“

“Tepper is an entertainer, a charmer and a flag-bearer for the pop-punk revival.” – Buzzbands LA

Der charismatische Sänger Chad Tepper aus LA, präsentiert seine neueste Zusammenarbeit mit der 90er-Alt-Band Lit.

777 ist ein bittersüßes Rock Liebeslied mit einer eingängigen Hook und einem ernsthaften Text.

In charmanten Einzeilern besingen Chad und Lit-Frontmann Ajay Popoff eine neue Partnerin, die sie aus einer misslichen Lage in einen dauerhaften Zustand der Glückseligkeit bringt, wobei Tepper sagt, es fühle sich an wie ein „Lottogewinn“.

„Ich wollte einen Song über jemanden schreiben, der mich vom schlimmsten Ort zum besten Ort in meinem Leben gebracht hat“, erklärt Tepper. „Es ist ein Gefühl, von dem ich hoffe, dass es jeder irgendwann in seinem Leben erlebt.“

Im Laufe der Jahre arbeitete Chad bereits mit Bands/Acts wie Simple Plan, Travie McCoy und Cheat Codes zusammen, 777 stellt nun einen weiteren Höhepunkt in seiner Karriere dar. „Ich bin damit aufgewachsen, zu Lit aufzuschauen, und als wir ins Studio gingen, fühlte es sich surreal an. Diese Jungs sind jetzt wie große Brüder oder Onkel, und ich bin einfach dankbar, dass sie mich unterstützen.“

Die Lit-Mitglieder Ajay und Jeremy Popoff fügen hinzu: „Wir haben uns mit Chad auf Anhieb gut verstanden! Er ist einer der authentischsten und transparentesten Menschen, die wir kennengelernt haben. 777 ist nur eine der Schichten seiner Geschichte und wir sind begeistert, ein Teil dieses Songs mit ihm zu sein!“

Über Chad Tepper:

Seit er vor vier Jahren zum ersten Mal im Studio war, erweist sich der Sänger als der nächste authentische Rockstar unserer Generation. Die mühelose Grunge-Qualität seiner Stimme, kombiniert mit einer Alles-oder-Nichts-Mentalität und einem Gespür für das Erzählen von Geschichten, gibt ihm das nötige Rüstzeug für eine erfolgreiche Karriere. Er verzeichnet bereits Millionen von Streams – über 15 Millionen allein im vergangenen Jahr – und sein Talent wurde von Branchengrößen wie Apple 1, Spotify, Lyrical Lemonade, KROQ und anderen anerkannt.

Über Lit:

Lit bestehen aus den Brüdern Ajay [Gesang] und Jeremy Popoff [Gitarre], Kevin Baldes [Bass] und Taylor Carroll [Schlagzeug]. Gerade als sich die Neunziger im 21. Jahrhundert auflösten, mischten Lit den Rock ’n‘ Roll mit kompromissloser Punk-Energie und Power-Pop-Power auf. Die aus Orange County stammende Band hinterließ jedoch einen Abdruck in der Popkultur, der sich im Laufe der Jahre wie eine kalifornische Verwerfungslinie immer weiter aufriss. Wer könnte den unsterblichen Text „Can we forget about the things I said when I was drunk“ vergessen? Mehr als zwanzig Jahre nach der Erstveröffentlichung wurde der mit dem Billboard Music Award ausgezeichnete Song My Own Worst Enemy nicht nur mit Doppel-Platin ausgezeichnet, sondern Post Malone coverte ihn auch auf Instagram Live, ebenso wie Kelly Clarkson und Jimmy Fallon in seiner Late-Night-Show. Ein weiteres Indiz für ihren anhaltenden Einfluss ist, dass sie jeden von American Songwriter bis Kerrang! zum Nachdenken inspiriert haben, während Consequence of Sound sie zu einer der „100 besten Pop-Punk-Bands“ ernannte.

Weitere Informationen über Chad Tepper findet ihr hier:

