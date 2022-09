9. Metalacker Tennenbronn Festival am 26.08. und 27.08.2022 in Schramberg-Tennenbronn

Event: Metalacker Tennenbronn Festival 2022

Bands: Lord Of The Lost, Rage, Sonata Arctica, Bloodred Hourglass, Blvckwood, Defocus, Der Weg Einer Freiheit, Madera, Scherbentanz, Serenity, Shark Tank, Tri State Corner, Wolfchant

Datum: 26.08. – 27.08.2022

Genre: Dark Rock, Heavy Metal, Melodic Metal, Metalcore, Rock, Post Black Metal, Nu Metalcore, Neue Deutsche Härte, Melodic Death Metal, Symphonic Metal, Pagan Metal

Besucher: 3.500 (ausverkauft)

Ort: Open Air Gelände Trombachhöhe, Trombach 140, 78144 Schramberg-Tennenbronn

Veranstalter: R.o.S.T-Event UG

Kosten: Zwei-Tages-Ticket 55 € (Jugendliche von 12 – 15 Jahre 40 €), Tagestickets sind möglich, können jedoch nur vor Ort erworben werden, Camping-Ticket pro Person 10 €, Parken pro Fahrzeug 10 €

Link: https://www.metalacker.de/

Ich wohne nur ca. 30 km von Tennenbronn entfernt und besuche das Festival bereits seit einigen Jahren. Schon etliche Wochen vor dem Metalacker nahm Danny B. Kontakt zu uns Redakteuren auf und fragte nach, ob man auch dieses Jahr wieder gewillt sei, über das Festival vor Ort zu berichten. Na, aber sicher doch! Danny B., der sich für die PR und das gesamte Marketing des Festivals verantwortlich zeigt und darüber hinaus nicht nur um das Wohlergehen der Redakteure kümmert, ist es extrem wichtig, dass die Abläufe für uns Redakteure transparent und nachvollziehbar sind. Das ist meiner Meinung nach eine absolute Besonderheit, denn diese Tatsache zeugt von gegenseitigem Vertrauen und einem zu jeder Zeit konstruktiven Miteinander. Dies ist nur ein Indiz dafür, warum der Metalacker dieses Jahr wieder ausverkauft ist und erneut zu einem regelrechten Familienfest der Metalgemeinde wurde.

Entgegen allen, teils sicher auch berechtigten Befürchtungen im Vorfeld gingen die Veranstalter dennoch in die Vorbereitungen des Festivals. Man konnte nur schwer einschätzen, welche Auswirkungen die Pandemie, die gegenwärtige Krise mit den immensen Preiserhöhungen und die doch recht kurze Zeit der Vorankündigungen für den Metalacker mit sich bringen und ob sich tatsächlich diverse Schwierigkeiten offenbaren würden. Wie sich heute zeigt, die treuen Festivalbesucher des Metalacker strömen regelrecht auf die Trombachhöhe. Sold Out – Wahnsinn! Aber um ehrlich zu sein, ich zumindest war mir relativ sicher, dass der Metalacker in Tennenbronn den oben genannten Hemmnissen dieses Jahr trotzen wird und dass auf die Festivalbesucher verlass sein würde. Denn das, was der Veranstalter und die zahlreichen Vereine und ehrenamtlichen Helfer ein ums andere Jahr hier auf die Beine stellen, muss mit dem huldvollen Besuch der Metalheads quittiert werden, und so kommt es heute auch.

Es ist angerichtet. Ich bin am Freitag pünktlich 16:30 Uhr am vereinbarten Ort und Danny B. nimmt uns sehr herzlich und freundschaftlich in Empfang. Uns Redakteuren steht ein eigenes kleines Zelt zur Verfügung, in dem wir neben Kaffee und weiteren Getränken insbesondere die Möglichkeiten haben, die Eindrücke der Auftritte zusammenzufassen und vor allem auch unser Equipment abzustellen. Danke hierfür, denn das ist nicht selbstverständlich! Wir erhalten ein kurzes Briefing und stimmen uns gemeinsam auf die kommenden zwei Festivaltage ein. Es bereitet mir ein supergutes Gefühl, wieder hier sein zu dürfen und Danny B. nach zwei langen Jahren der Entbehrung wieder sehen zu dürfen. Auch Danny ist guter Dinge und ob der Tatsache, dass das Festival ausverkauft ist, sichtlich stolz und wirkt auch ein wenig befreit, zumindest aber zutiefst dankbar. Es kann also losgehen. Die äußeren Bedingungen sind, abgesehen vom etwas wechselhaften Wetter, eigentlich hervorragend. Das Billing stimmt und die Crowd ist motiviert.

Freitag, 26.08.2022 – erster Festivaltag

Der Metalacker 2022 wird standesgemäß um 17:30 Uhr mit einem unüberhörbaren Kanonenknall eröffnet. Dieser lässt nicht nur meine Kochen in der Tat kurz erzittern, sondern führt die Lokalmatadoren Blvckwood aus Tennenbronn direkt auf die Bühne. Die Jungs stehen nicht das erste Mal auf den Brettern, bereits 2019 hat diese Formation den Gästen ordentlich eingeheizt. Der beherzte Auftritt von Blvckwood wird sozusagen zum Heimspiel und auch die noch überschaubare Anzahl von Gästen lässt keine Zweifel aufkommen, dass Blvckwood hier am richtigen Platz sind. Der ambitioniert vorgetragene Metalcore eignet sich perfekt dazu, sich bei In This Moment erstmals im Moshpit zu versammeln und darüber hinaus gar zweimal eine Wall of Death zu zelebrieren. Die Gäste und auch die Band feiern diese 40 Minuten, das tut echt gut. Die anfänglichen Sounddifferenzen werden schnell beherrscht und die auch zu Beginn wahrnehmbare angezogene Handbremse der Musiker löst sich recht schnell. Ein gelungener Auftritt der Herren aus Tennenbronn, der das Festival in die richtige Richtung lenkt.

Nach einer kurzen Umbaupause entern Defocus die Bühne. Das Quartett aus Aalen geht ohne Umwege von null auf hundert. Vor allem die Bühnenpräsenz der Jungs sticht dabei hervor. Bei dieser Art Musik, die nicht nur extrem tough präsentiert wird, müssen die Musiker höchst professionell agieren. Denn die technische Voraussetzung in diesen überaus progressiven Arrangements lässt keine Fehler zu. Ein Sänger, der seine Range und aggressive Modulation zu jeder Sekunde im Griff hat und die solide instrumentelle Basis, die seine Kollegen hier performen, sucht ohne Spaß seinesgleichen. Ich nehme kreativen melodischen Metalcore zur Kenntnis, der in sich gesehen zwar keine wirkliche Neuoffenbarung mit sich bringt, letztlich aber im Gesamtpaket eine echte Walze darstellt. Das ist nicht nur eine Augenweide, vielmehr nehmen die Songs dich wirklich mit. Die Gäste scheinen dies ebenso zu sehen und so lässt sich eine Wall of Death kaum verhindern. Defocus schenken uns mit ihrer musikalischen Qualität jede Menge Kurzweile, Spaß und setzen für mich ein erstes Highlight.

Tja, das, was Defocus mit ihrer Show hier vorgelegt haben, muss erst mal getoppt werden. Direkt aus Tirol angereist nehmen Serenity diese Herausforderung allerdings gerne an. Die jahrelange Erfahrung und das Wissen, dass man selbstbewusst vortragen kann, lassen die kommende Show zu einem weiteren Highlight werden. Die Subwoofer in Front of Stage werden dabei zur Heimat von Sänger Georg Neuhauser. Dort scheint es ihm so gut zugefallen, dass er mit der Crowd geradezu verschmilzt. Das ist praktizierte Fan-Nähe. Auf der Woge dieser atemberaubenden Atmosphäre lässt er sich zudem auf den Händen der Gäste durch den Pit tragen. Schön mit anzusehen, wie diese Musik und die Performance die Gäste zu infizieren scheint. Auch während des Auftritts von Serenity zeigt sich die vorhandene Professionalität. An Melodie und hochwertigem Songwriting mangelt es keinesfalls. Spätestens bei Set The World On Fire gipfelt die Stimmung in regelrechter Ekstase. Die Gäste stimmen hier über das Festivalgelände hinweg mit ein. So muss melodischer Heavy Metal klingen und genau so muss das auch vorgetragen werden. Serenity steigern die musikalische Qualität des Abends mit diesem Gig in jedem Falle. Die bislang unterschiedlichen Genres lockern das Angebot total auf. Ich bin gespannt, wie der nächste Act hierauf reagieren wird bzw. kann.

Wie muss sich eine Band wohl fühlen, wenn sie für einige Konzerte im Vorprogramm von Iron Maiden auf Tour ist? Ich kann mir vorstellen, dass neben tiefer Demut und Dankbarkeit vor allem eine gehörige Portion Ungläubigkeit dieser Tatsache gegenüber an sich vorhanden sein muss. Ich selbst war am 9. Juli auf dem Cannstatter Wasen in Stuttgart Zeuge und durfte den heutigen Headliner Lord Of The Lost dort erstmals live erleben. Heute und hier auf einer etwas kleineren Bühne und dementsprechend geringerer Besuchermenge. Nun, ich bin gespannt, wie Lord Of The Lost den Fans begegnen werden. Und derer haben sich sehr sehr viele vor der Bühne eingefunden. Die Nordlichter aus Hamburg hüllen sich standesgemäß in tief dunklen Nebel und damit einhergehend in eine atemberaubende Atmosphäre. Es ist zwischenzeitlich dunkel geworden auf der Trombachhöhe. Die Voraussetzungen für technischen und Industrial geschwängerten Dark Metal könnten wohl nicht besser sein. Diese Musik erinnert nicht selten unter anderem an Rammstein, nur tut das der Sache überhaupt keinen Abbruch. Lord Of The Lost übernehmen recht schnell die Regie am heutigen Abend und zelebrieren meiner Meinung nach ein Feuerwerk. Die Fans gehen bei dieser Messe mit und lassen nichts unversucht, dies dieser Band auch zu zeigen. Eine wilde Raserei im Pit, die Sänger Chris Harms dazu bewegt, die Gäste auf Rücksicht und Vorsicht gegenüber der zahlreichen jüngeren Besucher anzumahnen. Denn unter den Gästen sind auch Kinder zugegen, auf die mit besonderer Aufmerksamkeit aufgepasst werden muss. Eine Ansage mit starker Botschaft, die allerdings dementsprechend wohlwollend aufgenommen wird. Was soll ich sagen? Lord Of The Lost bescheren uns einen Auftritt, der in seiner Kompaktheit nichts vermissen lässt. Der eigenwillig interpretierte Maiden Klassier Children Of The Damned zeugt von Selbstbewusstsein, wenngleich ich denke, kann man zwar machen – muss man aber nicht unbedingt. Egal, Lord Of The Lost haben mit dieser Show heute Abend alles richtig gemacht und haben die Stimmung auf der Trombachhöhe gen Zenit getrieben. Auch die Choreografie und die Performance der Band generell entspricht auf den Punkt gebracht dem ungeteilt positiven Zuspruch der Festivalbesucher. Klasse!

Es dürfte für die nun kommende finnische Formation sicher etwas schwerer werden, die Stimmung aufrechtzuerhalten und weiterzutragen. Bloodred Hourglass schicken sich an, den Flow zumindest in musikalischer Hinsicht zu brechen. Es geht ab jetzt brachialer und kompromissloser zu Werke. In Skandinavien sind viele gute Bands aus dem Bereich des melodischen Death Metal beheimatet. In dieser Hinsicht kann man auch bei Bloodred Hourglass von Qualität sprechen. Von Beginn machen die Finnen keine Gefangenen und insbesondere der Sound bricht vorzüglich über die Öhrchen herab. In der Tat gut abgemischt, bei der Vielzahl von sechs Instrumentalisten. Ich habe durchaus etwas übrig für diese Art der Musik. Jaredi Koukonen besticht durch seine aggressive, tiefe und in überwiegend guttural beheimateter Modulation. Der Mann versteht es, der Lyrik freien Lauf zu lassen. Eingefangen von äußerst harmonischen Arrangements zwingt mich diese Musik von Song zu Song immer noch genauer zuzuhören. Leider lichten sich die Reihen vor der Bühne etwas, letztlich aber performen Bloodred Hourglass echt tough zu vorgerückter Stunde. Cooler Gig, hätte ich so nicht wirklich erwartet, zu meiner Schande!

Je später der Abend, desto herausfordernder die Musik, könnte man meinen. Wolfchant haben die Bürde, den heutigen ersten Festivaltag dem Ende entgegenzubringen. Es ist deutlich kälter geworden, deshalb wäre es durchaus angebracht, dass Wolfchant uns ein letztes Mal heute richtig einbrennen. In deutscher Sprache vorgetragen, birgt der Pagan Viking Metal von Wolfchant mit Sicherheit Potenzial in sich, ein Feuerwerk abzubrennen, nur hat sich eine Großzahl der Gäste bereits in die wärmenden Schlafsäcke verkrochen. Ja, es war ein langer Tag. Dennoch, die aus dem bayerischen St. Oswald stammenden Wolfchant nutzen ihre Chance und kredenzen den verbliebenen Besuchern einen kurzweiligen, brettharten Gig. Sie suchen den Kontakt zu den Gästen und reizen jede sich bietende Möglichkeit aus, um den Stimmungsbogen hochzuhalten. Symphytisch und gleichermaßen ambitioniert gelingt dies Wolfchant auch.

Es ist spät geworden und auch für mich ist es nun Zeit, ins Bett zu gehen. Ich freue mich auf die Waagerechte, die Wärme und den morgigen Tag 😊

Samstag, 27.08.2022 – zweiter Festivaltag

Ich krieche schon früh aus der Wärme des Schlafsacks und das Licht schmerzt anfangs noch ein wenig in den Augen. Gemeinsam gehen wir anschließend zum Frühschoppen mit dem Edelweiß Echo. Es ist schon erstaunlich, die Metalgemeinde kann beinahe aus allem, was einem geboten wird, ein Fest machen. Eine Wall of Death vor der Bühne des Edelweiß Echos muss man erst mal hinbekommen, köstlich. Wir stärken uns mit einem zünftigen Frühstück und Kaffee und verbringen miteinander einige schöne Stunden unter Gleichgesinnten. Ein großer Dank geht an dieser Stelle an die vielen ehrenamtlichen Helfer, dies sich hier für die Gäste und das Festival so herzlich einbringen. Danach nutze ich die Möglichkeit, im nahe gelegenen Freibad den Körper zu polieren und auf normalen Aggregatzustand zu bringen. Wie bereits erwähnt, die Organisatoren haben nichts unversucht gelassen, ihren Gästen ein sehr gut organisiertes Festival zu bieten. Das ist über das gesamte Event hinweg auch zu spüren.

In großen Schritten geht es dann gegen 15:30 Uhr wieder vor die Bühne. Das Wetter macht es mir ein wenig schwer, denn ich weiß nicht, hebt die Geschichte oder nicht. Aber das ist nur eine Randnotiz. Es gibt kein schlechtes Wetter – nur schlechte Bekleidung.

Madera eröffnen den zweiten Festivaltag. Die aus Freiburg im Breisgau angereiste Band wartet mit einer Mischung aus Nu Metal und Crossover auf. Die Inspirationen liegen dabei auf der Hand. Die Attitüde und die Performance orientieren sich an Größen wie Limp Bizkit zum Beispiel. Die Geschichte macht durchaus Spaß, da deren Musik vielseitig rüberkommt. Auch hier wird das Rad nicht neu erfunden, dennoch muss man den Badenern Respekt zollen. Der einhergehende Regen treibt die Besucher allerdings unter jedweden sich bietenden Unterstand und so sind leider nur die hart gesottenen Fans vor der Bühne zu finden. Letztlich ist es eine kurzweilige, energiegeladene und authentische Show, die uns unter erschwerten Bedingungen hier geboten wird.

Ein wenig an Kritik muss ich dann doch üben, und zwar an dieser Band. Scherbentanz hüllen ihre Show zu Beginn mit schwarz-rotem und sehr dichtem Nebelrauch ein, der aus Rauchgranaten stammt. Das mag zwar alles sehr schön anzusehen sein, doch ist dieser Rauch mit Sicherheit keine nachhaltige Methode, die Lungen zu säubern. Der Rauch ist für uns Redakteure und Fotografen direkt vor der Bühne teilweise so dicht, dass man ohne Spaß Atemnot bekommt und dem entfliehen muss. Zudem geht die Geschichte massiv auf die Augen. Das muss an dieser Stelle gesagt werden und ich behaupte, dass dies vermutlich so auch nicht mehr erlaubt ist. Wie dem auch sei, da müssen wir jetzt durch, gehört offenbar zur Show. Das könnte man heutzutage vermutlich aber auch anders gestalten. Zurück zu Scherbentanz. Was diese Band aus Regensburg auszeichnet, ist mit Sicherheit deren strotzendes Selbstbewusstsein und Auftreten auf der Bühne. Scherbentanz tragen ihre teils mehrdeutigen Texte in Deutsch vor, sodass man deren düsteren Botschaften gut nachvollziehen kann. Die Show ist sehr präsent und ganz sicher einstudiert. Das wirkt gewaltig und gleichermaßen erschreckend. Der Sound von Scherbentanz bewegt sich im Industrial und erinnert an Rammstein. Neue Deutsche Härte eben. Das ist keine Schande, vielmehr eine Bürde. Anfangs vernehme ich diverse Anlaufschwierigkeiten, die sich mit der Dauer des Auftritts allerdings verflüchtigen. Diese in positiver Hinsicht dargebotene Arroganz geht im Gesamtkontext der Band grundsätzlich auf. Man gewinnt jedoch den Eindruck, dass es den Herren ohnehin gleich ist, ob es gefällt oder nicht, sie ziehen ihr Ding einfach durch. Den Blickfang ziert ohne Übertreibung Sänger Michael Cech, dessen Attitüde in der Tat zum Mitgehen animiert. Scherbentanz hinterlassen jedenfalls Eindruck bei den Gästen, was mitunter auch der Gastsängerin geschuldet sein dürfte.

Nach dieser an Mystik und Dramatik kaum zu überbietenden Show von Scherbentanz betreten Shark Tank die Bühne. Ohne dass die Jungs auch nur einen Ton von sich gegeben haben, sieht man ihnen schon an, dass sie einfach Bock haben, die Geschichte hier einem Abriss gleichkommen zu lassen. Sie wirken hoch motiviert und lassen dem dann auch Taten folgen. Das aus Hersbruck, Großraum Nürnberg, stammende Quintett lässt von Beginn an keine Zweifel aufkommen, dass dessen massiver Post-Hardcore, dem sich Metalcore Einflüsse hinzugesellen, dazu gedacht ist, jeden einzelnen Nerv zu innervieren. Dies gelingt. Nicht nur wegen der Darbietung an sich, sondern vor allem wegen der authentischen und extrem sympathischen Art und Weise, wie die Jungs hier performen. Das macht echt Laune. Die Subwoofer werden abermals Heimat der Protagonisten und die Musiker, insbesondere deren stimmgewaltiger Sänger, reihen sich in die Crowd ein. Das ist gelebter Groove, der sich sofort auf die stetig steigende Anzahl an Gästen überträgt. Ganz geiler Auftritt von Shark Tank!

Nun, auf die nächste Band freue ich mich wie Bolle. Zuletzt standen sie 2017 hier auf der Bühne und überzeugten mich seinerzeit schon auf ganzer Linie. Allerdings setzen Tri State Corner jetzt einen krassen musikalischen Kontrast zu Shark Tank. Das jedoch spricht für das Festival, da ist eben für jeden etwas dabei. Die deutsch-polnisch-griechische Zusammenkunft begnadeter Musiker existiert schon viele Jahre und besticht nicht nur durch ihre Präsenz auf der Bühne. Musikalisch begegnen uns hier sehr solide Arrangements, die sich im Wesentlichen im melodischen Hardrock bewegen und mit Einflüssen aus dem Pop und auch aus dem Alternative Rock angereichert sind. Insbesondere der instrumentelle Beitrag einer griechischen Laute (Bouzouki) von Ioannis “Janni” Maniatopoulos macht die gesamte Songpalette von Tri State Corner allenthalben interessant. Aber auch Sänger Vassilios “Lucky” Maniatopoulos, der seines Zeichens nebenbei auch am Schlagzeug von Rage sitzt, veredelt diese Truppe. Tri State Corner werden durch Christoph “Brat” Tkocz an der Gitarre und Christos Efthimiadis am Schlagzeug komplettiert. Vassilios ist am heutigen Tage derjenige, der den Auftritt von Tri State Corner vor allem wegen seiner markigen und charmanten Ansagen zum nachhaltigen Erlebnis macht. Seine direkte und sympathische Art und Weise mit dem Publikum in Kontakt zu treten, schafft Nähe, Spaß und zahlreiche Glücksmomente. Selten habe ich mich während eines Auftritts einer Band so wohlgefühlt. Der Gig ist gefühlt viel zu schnell zu Ende. Einzige Hoffnung, die bleibt, Vasilios sitz nachher gleich bei Rage am Schlagzeug. Wohl an!

Und dann stehen sie auf der Bühne. Rage, eine Institution im Metal. Zahlreiche Male habe ich sie live erleben dürfen und ich bin mir sicher, dass auch dieser Auftritt heute Abend in Tennenbronn zum Schmankerl werden wird. Gesagt – getan! Die 2020 eingeleiteten Neubesetzungen bei Rage entfalten ihre volle Kraft. Allen voran die beiden Gitarristen Stefan Weber und Jan Bormann liefern sich am Griffbrett wahre Duelle und mit der Kamera sind die beiden aufgrund ihres erhöhten Bewegungsdrangs kaum einzufangen. Und dann, wie bereits erwähnt, eben dieser Vassilios an den Schlaghölzern (vorhin noch bei Tri State Corner am Mikro), er bildet am Schlagzeug das stabile Rhythmusgerüst, das diese Band am Ende in Sachen Groove ausmacht. Peavy hat sich mit diesen Herren wahre Perlen ins Boot geholt und er selbst kann sich am Bass wie gewohnt auf das konzentrieren, was er am besten kann. Einem seinen Bass um die Ohren schmettern und darüber hinaus präzise die Tonleiter hoch und runter singen. All das sind Qualitätsmerkmale für die Performance und für die Musik von Rage. Alles andere ist mehrfach gesagt, geschrieben und würde sich hier nur wiederholen. Ach, vielleicht das noch. Rage verzaubern das Infield auf der Trombachhöhe heute Abend zum Tollhaus. Von ganz oben am Eingang bis hinunter vor die Bühne feiern die Gäste diese Band – zu Recht! Mit Straight To Hell ist am Ende auch jener Metalhead vollends überzeugt, der Rage vielleicht vorher noch nicht kannte, was kaum vorstellbar ist. Genialer Auftritt, der mir und der gesamten Metalgemeinde viel Freude bereitet hat.

Und jetzt wird es spannend. Sonata Arctica, der kongeniale zweite Headliner an diesem Abend, betritt die Bühne. Können die Finnen das fortführen, was sich auf der Trombachhöhe soeben bei Rage abgespielt hat? Allein aus musikalischer Sicht sollte das durchaus gelingen, nur leider tut es das nicht. Ich schaue ratsuchend um mich in der Menge herum und versuche die Stimmung einzufangen. Hier und dort vernehme ich beinahe schon gelangweiltes Desinteresse. Ich kann mir allerdings nicht wirklich erklären, warum. Liegt es an der Dauer des voranschreitenden Festivals? Möglich. Wie dem auch sei, Sonata Arctica spielen sich auf der Bühne einen Wolf, letztendlich aber können die Finnen die Crowd nur sehr selten für sich gewinnen. Die Reihen lichten sich zunehmend. Und dies trotz der opulent und namhaft gefüllten Setlist. Der Funke springt leider nicht über. Was tatsächlich ein Grund sein könnte, ist der nicht wirklich optimale Sound. Sänger Tony Kakko kämpft gegen diese Widrigkeiten zwar an, nur ist das, was draußen bei der Menge ankommt, suboptimal. Viel zu leise abgemischt geht seine sonore Stimmgewalt in diesen soundtechnischen Wirren leider beinahe unter. Von seiner Stimme und seinen Melodien ist die Musik von Sonata Arctica allerdings massiv abhängig. Es ist in dieser Hinsicht echt bedauerlich, dass die Dinge am heutigen Abend für Sonata Arctica unter einem schlechten Vorzeichen stehen. Dafür können die Finnen jedoch nichts, sie geben dennoch alles. Ich bin mir aber sicher, dass die eingefleischten Fans von Sonata Arctica das ohne Murren hingenommen und sich am Auftritt dennoch erfreut haben. In der überwiegenden Mehrheit der Anwesenden war das auch so.

Zum Abschluss des Festivals haben sich die Organisatoren des Metalacker nochmals etwas einfallen lassen. Der Bandname des letzten Acts verheißt beileibe nicht das, was sich dahinter verbirgt. Der Weg Einer Freiheit klingt eher nach Widerstandsbewegung als denn nach geilstem avantgardistischem Post Black Metal. Ich wurde auf diese Band erstmals auf dem Summer Breeze 2017 aufmerksam und habe mich seinerzeit eines Besseren belehren lassen. Schon deshalb habe ich mich auf den heutigen Auftritt sehr gefreut. Der Weg Einer Freiheit bieten in Sachen Progressive Post Black Metal alles auf, was das Genre derzeit zu bieten hat. Was mich daran fasziniert, ist die durch diese Musik erzeugte Atmosphäre. Schließe ich die Augen, sehe ich des Öfteren auch Behemoth vor dem inneren Auge, was für mich ein Indiz für Qualität ist. Ohne größeres Stageacting, eher stoischem Verharren in ihrer Position vermögen es die aus Würzburg stammenden vier Herren, das Infield in ihren Bann zu ziehen. Sicherlich keine Musik für jedermann, für mich indes schon. Egal, wie spät es ist. Man muss schon genauer hinhören, um auch die progressiven Ergüsse dieser Musik wahrzunehmen und so wird dieser Auftritt erneut zu einem Highlight. Leider, ja leider haben sich schon einige Besucher wieder zurückgezogen. Die Band lässt sich dadurch jedoch nicht davon abbringen, sich und ihren Stil in vollendeter Güte zu präsentieren. Für mich ein würdiger Ausklang des Metalacker Tennenbronn 2022.

Fazit und Gesamteindruck

In erster Linie freue ich mich ganz besonders für die Veranstalter der R.o.S.T-Event UG und für die vielen ehrenamtlichen Helfer des Metalacker, dass sich deren sicher berechtige Befürchtungen am Ende nicht bewahrheitet haben. Auf die Fans des Metalacker kann man eben bauen, das hat man dieses Jahr neuerlich gesehen. Die Fans, Besucher und Gäste, zumindest ich als Redakteur, können sagen, dass alles getan wird, damit es dem Gast und sicher auch den Musikern an nichts mangelt. Dem sollte stets mit Respekt, Demut und Dankbarkeit begegnet werden.

Vom Campground, dem Frühschoppen mit dem Edelweiß Echo bis über die gesamte Organisation des musikalischen Angebots hat der Metalacker Tennenbronn 2022 wieder einmal bewiesen, dass es mit diesem kleinen beschaulichen Festival in Zukunft unbedingt weitergehen muss. Ich habe mich sehr herzlich bei Danny B. für die persönliche Ansprache, das äußerst angenehme Miteinander und ferner für das entgegengebrachte Vertrauen zu bedanken. Ein weiterer großer Dank gilt dem Team des Veranstalters um Robby B. und Simon K. generell. Bitte macht weiter so und lasst euch nicht unterkriegen. Ihr habt etwas Einzigartiges in einzigartiger Kulisse geschaffen und eure Gäste bauen auf euch!

Für mich war es wieder Mal ein hervorragendes Event und komme gerne wieder!