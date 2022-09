Gathering Of Kings – Enigmatic

Artist: Gathering Of Kings

Herkunft: Schweden

Album: Enigmatic

Spiellänge: 53:09 Minuten

Genre: AOR, Classic Rock

Release: 29.07.2022

Label: RN Records

Link: https://www.gatheringofkings.se

Bandmitglieder:

Gesang – Jonny Lindkvist, Rick Altzi, Apollo Papathanasio, Tobias Jansson, Alexander Frisborg

Gitarre – Victor Olsson, Magnus Mild

Bass – Mikael Planefeldt

Schlagzeug – Jonas Källsbäck, Efraim Larsson

Keyboard – Joel Selsfors



Gäste:

One More Time:

Gesang – Nanne Grönvall (Feed You My Love), Maria Rådsten (Feed You My Love)

Keyboard – Peter Grönvall (Feed You My Love)

Tracklist:

1. Galacticus

2. Vagabond Rise

3. Here Be Dragons

4. Firefly

5. How The Mighty Have Fallen

6. A Rainbow And A Star

7. The Prophecy

8. Feed You My Love (feat. One More Time)

9. Clone Trooper

10. Long Kiss Goodnight

11. New Life

12. Lionheart

13. Fool’s Cabaret (CD Bonus Track

Vorweg muss ich zunächst gestehen, dass dieser Griff in den Reviewpool für mich persönlich einem Griff in die Kloschüssel gleichkommt. Wieso ich mir dieses Album an Land gezogen habe, weiß ich allerdings nicht, vielleicht stand ich unter Drogen, hatte Seh- und Hörschwäche oder gar einen Schlaganfall … ich weiß es verdammt noch mal nicht, Blackout – basta!

Auf jeden Fall ist AOR so gar nicht meins. Da muss ich allerdings jetzt mit Enigmatic der Schweden Gathering Of Kings durch. Und ich versuche auch irgendwie bei meiner Kritik fair zu bleiben, wobei ja sowieso jedes Review höchst persönlich und subjektiv ist.

Am 29.07.2022 ist das Album Enigmatic von Gathering Of Kings bereits über das Label RN Records erschienen. Bei der Band Gathering Of Kings handelt es sich wohl um so etwas wie eine schwedische Classic Rock Supergroup. Auf jeden Fall versammelt sich eine Menge an Musikern zu diesem Projekt. So gehören der Band die Sänger Jonny Lindkvist (Nocturnal Rites), Rick Altzi (At Vance, Herman Frank, Masterplan, Altzi), Apollo Papathanasio (Spiritual Beggars), Tobias Jansson (Safire) und Alexander Frisborg (Citadellion) an. Weiterhin sind auch die Gitarristen Victor Olsson (Safire) und Magnus Mild (Air Raid), Bassist Mikael Planefeldt (Northale), die Drummer Jonas Källsbäck (The Night Flight Orchestra) und Efraim Larsson (Safire, Streamline) sowie Keyboarder Joel Selsfors mit von der Partie.

Auch das scheint noch nicht zu reichen, denn mit Nanne Grönvall (Gesang), Maria Rådsten (Gesang) und Peter Grönvall (Keyboard) holt man sich noch weitere Musiker für die Aufnahme an Bord.

Enigmatic ist das dritte Album der Band. Enigmatic / Rätselhaft bleibt dieses Album der Gathering Of Kings für mich von Anfang bis zum Ende. Die Songs sind sehr melodisch und eingängig. Dazu jederzeit austauschbar. Hinzu gesellt sich ein tonnenschwerer Bombast, was bei solch einer Besetzung nicht schwerfallen dürfte. Wenn Abba AOR / Classic Rock gemacht hätten, dann wohl eher so etwas. Eine Harmonie jagt die andere und verklebt mir die Ohren.

Was für viele Hörer vielleicht herzergreifend sein und zum Mitschunkeln verführen wird, ist für mich unmelodisches schwarzes Herz eher ein Dolchstoß! Ich denke mal, dass sich bei diesem Album viele Hörer im AOR Heaven fühlen werden, für mich ist es jedoch eine AOR Hölle. Wie alles ist dies natürlich Geschmacksache und man sollte wirklich solchen bombastischen AOR / Classic Rock mögen, wenn man da reinhört und ganz bestimmt, wenn man dazu ein Review machen soll. Also nehmt mein Review nicht allzu ernst.