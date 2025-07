In Flames am 20.06.2025 im Haus Auensee in Leipzig

Band: In Flames

Support: Sylosis, Orbit Culture

Ort: Haus Auensee, Leipzig

Datum: 20.06.2025

Genre: Heavy Metal, Progressive Metal

Besucher: ca. 2000 Besucher

Link: https://inflames.com/

Es ist Freitag, der 20. Juni, und wir sind auf dem Weg ins Haus Auensee in Leipzig. Das wunderschön gelegene Konzerthaus liegt eher am Rand der Stadt. Das soll uns und einige andere Metalheads aber nicht abhalten. Heute steht auf den Bühnenbrettern niemand Geringeres als die Schweden von In Flames. Vor ein paar Tagen gab die Band bekannt, dass sie einen personellen Wechsel vollziehen werden und so kommen wir heute in den Genuss, Jon Rice am Schlagzeug zu erleben. Wir sind gespannt, wie sich dieser schlägt.

Doch erst einmal sind die Supportbands an der Reihe. Den Anfang machen Sylosis. Diese kommen aus England und lassen mit einer ordentlichen Mischung aus Thrash und Modern Metal die Wände im Haus Auensee erzittern. Die Stimmung ist schon auf einem guten Niveau und auch der erste Mosh Pit bildet sich. Sylosis haben definitiv mehr als nur Supportformat.

Weiter geht es mit einer Band, die eigentlich der Grund für unseren heutigen Besuch ist – sorry In Flames. Orbit Culture haben uns mit ihren düsteren und atmosphärischen Klängen schon auf Platte überzeugen können und nun wollen wir sehen, wie das live rüberkommt. Wir werden nicht enttäuscht. Die Atmosphäre ist grandios und Sänger Niklas Karlsson gelingt der Wechsel zwischen Growls und Klargesang wunderbar. Ein intensiver Auftritt, der nach mehr schreit. Wie praktisch, dass Orbit Culture im Herbst auf Headlinertour gehen. Wir sind dabei!

Nach einer kurzen Umbauphase stehen dann die heutigen Headliner auf der Bühne. Die Stimmung ist auf dem Höchstpunkt und In Flames nutzen diese natürlich direkt aus. Den Line-Up-Wechsel merkt man kaum. Jon Rice fügt sich wunderbar in die Band ein und alles klingt harmonisch. Erster Song des Abends ist Pinball Maps und allen ist klar: Hier werden heute Abend keine Gefangenen gemacht und ordentlich abgerissen! Insgesamt ist die Setlist ein schöner Mix aus alten und neueren Songs und die Bühnenpräsenz von Sänger Anders Fridén macht den Auftritt rund. Dem Publikum wurde viel geboten und jeder geht heute glücklich nach Hause. Ein toller Konzertabend!