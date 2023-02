Insomnium: veröffentlichen neues Video zu „Godforsaken“(feat. Johanna Kurkela)

Am 24. Februar haben die finnischen Metal-Melancholiker Insomnium ihr neuntes Album Anno 1696 über Century Media Records veröffentlicht. Basierend auf einer Kurzgeschichte von Niilo Sevänen (Bass/Gesang) entführt Anno 1696 den Hörer in die dunklen Zeiten der Hexenverfolgungen in Nordeuropa, der Hungersnot und des Aberglaubens. Streamt oder kauft das Album hier: https://Insomnium.lnk.to/Anno1696

Zur Feier des Tages spielte die Band zwei ausverkaufte Shows im Tavastia Klubi in Helsinki und hat außerdem ein neues Musikvideo zu Godforsaken (feat. Johanna Kurkela) veröffentlicht. Erneut unter der Regie von Riivata Visuals entstanden, kann das neue Video hier angesehen werden:

Gitarrist Markus Vanhala kommentiert den Track: „Dieser Song zeigt die epische Seite des Albums und nimmt den Hörer mit auf eine Reise durch akustische Schneestürme und schamanistische Spiele. Ich liebe den schamanistischen Gesang der schönen Seele Johanna Kurkela, die diese Vision perfekt umgesetzt hat. Wir grüßen dich, Johanna! Wahrscheinlich mein persönlicher Favorit auf dem Album, neben The Rapids.“

Bassist/Sänger Niilo Sevänen fügt hinzu: „Vanhalas Komposition und einer der epischsten Songs in diesem Haufen. Hier haben wir die bekannte finnische Sängerin Johanna Kurkela, die den weiblichen Gesang übernimmt. Der Text ist aus der Sicht des Hauptprotagonisten Arvid, der versucht, die mysteriösen Todesfälle in dem kleinen Dorf aufzuklären.“

Gitarrist Ville Friman fasst zusammen: „Dies ist auch eines der ältesten Demos, die wir für dieses Album fertig hatten, bevor die Pandemie zuschlug. Das ursprüngliche weibliche Stimmsample wurde durch den Gesang von Johanna auf eine andere Ebene gehoben. Es ist das erste Mal, dass wir weibliche Vocals auf einem Insomnium-Song verwenden.“

Seht euch das Review zu Anno 1696 von unserem Redakteur Christian K. hier an:

Die Videos zu den bereits veröffentlichten Singles sind unter den nachfolgenden Links zu sehen:

– The Witch Hunter: https://youtu.be/UyXHvjS_8d8

– White Christ (feat. Rotting Christ’s Sakis Tolis): https://www.youtube.com/watch?v=PWG-WzEciHU

– Lilian : https://youtu.be/rSU9I4W8czE

Diesen April kehren Insomnium für eine Co-Headliner-Tour mit Enslaved und Black Anvil als Support nach Nordamerika zurück. Alle Termine, Tickets und VIP-Upgrades sind erhältlich unter: www.insomnium.net/tour

Die Band wird diesen Sommer auch auf die europäischen Festivalbühnen zurückkehren:

May 6, 2023 – Kopervik, NO @ Karmøygeddon

Jun. 2-4, 2023 – Pilsen, CZ @ Metalfest Open Air

Jun. 8-10, 2023 – Zamora, ES @ Z! Live Rock Fest

Jun. 18, 2023 – Dessel, BE @ Graspop Metal Meeting

Jun. 29, 2023 – Seinäjoki, FI @ Provinssi

Jul 13-15, 2023 – Neukirchen-Vluyn, DE @ Dong Open Air

Jul 13-16 2023 – Anycsciai LT @ Devilstone

Jul. 25-29, 2023 – Tolmin, SL @ Tolminator Metal Fest

Jul. 29, 2023 – Oulu, FI @ QStock

Aug. 17-20, 2023 – Carhaix, FR @ Motocultor Festival

Insomnium sind:

Niilo Sevänen – Bass und Gesang

Jani Liimatainen – Gitarren und Klargesang

Markus Hirvonen – Schlagzeug

Ville Friman – Gitarren

Markus Vanhala – Gitarren und Klargesang

Insomnium online:

www.insomnium.net

www.facebook.com/insomniumofficial

www.instagram.com/insomniumofficial