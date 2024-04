Insomnium: veröffentlichen Video für “Song Of The Dusk (Live)”

Melancholische Schwere kommt nach Nordamerika – nächste Woche starten die finnischen Melodic-Death-Meister Insomnium endlich ihre Headline-Tour durch die Vereinigten Staaten und Kanada. Zur Einstimmung auf die 25 Termine, mit niemand Geringerem als den Special Guests Omnium Gatherum und dem Support von Wilderun, zeigen Insomnium ein faszinierendes Livevideo ihres 10-minütigen, epischen Song Of The Dusk, das sie auf ihrer letzten Europatour in verschiedenen Städten aufgenommen haben.

Die Band kommentiert: „We can’t contain our excitement as we are about to embark to North America! Get those tickets in time and see you soon!“

Tickets und VIP Upgrades sind hier erhältlich: www.insomnium.net/tour