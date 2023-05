Ripplefest Texas: kündigt über 40 Bands für die Ausgabe 2023 in Austin vom 21. bis 24.09.2023 an

Das Stoner-, Doom- und Heavy-Rock-Festival Ripplefest Texas findet vom 21. bis 24. September zum dritten Mal in Austin, TX, statt. Mit dabei sind über 40 Bands aus Texas, darunter King Buffalo, Acid King, Brant Bjork, Wo Fat, Fatso Jetson und viele weitere, die bald bekannt gegeben werden. Tickets sind ab sofort erhältlich!

Ripplefest Texas 2023

22.-23. September in der Far Out Lounge (Austin, TX)

– Wochenend- und Tagestickets sind hier erhältlich // Offizielle Veranstaltung

Pre-Party (21.7.) und Afterparty (24.7.) im Sagebrush (Austin, TX)

Tickets und Infos zur Pre-Party // Tickets und Infos zur Afterparty

Bereits bestätigt:

King Buffalo, Acid King, Brant Bjork Trio, Sasquatch, Wo-Fat, Fatso Jetson, Mondo Generator, Unida, The Well+, The Atomic Bitchwax, Telekinetic Yeti*, Duel, Forming the Void, Hippie Death Cult, High Desert Queen*, Avon, War Cloud, Rubber Snake Charmers, Spirit Mother+, Kind, Nick Oliveri, Thunder Horse, Royal Sons+, Restless Spirit*, (Big) Pig, Fostermother, Dead Feathers+, Rainbows Are Free, Warlung*, Sun Voyager, Red Mesa, Dunes, Tia Carrera+, Mr. Plow, The Heroine*, Micheal Rudolph Cummings, The Absurd+, GoodEye*, Red Beard Wall, God Damn Good Time Band+

+ weitere Bands werden noch bekanntgegeben!!!

* Teilnahme an der Pre-Party // + Teilnahme an der Afterparty

Das an der Westküste beheimatete Kraftwerk Ripple Music ist ein leidenschaftliches Label, das laut dem führenden Metal-Magazin Decibel Magazine „für Furore im Heavy Rock und Metal gesorgt hat“ und von Alternative Control als „Powerhouse Tastemaker“ bezeichnet wurde. Metal Injection ging sogar so weit, vorauszusagen, dass „sie sehr wohl die Zukunft des Rock’n’Roll sind“. Das in der Bay Area beheimatete Label ist weltweit dafür bekannt, die besten Bands aus den Bereichen Stoner, Doom, Heavy Rock und Metal zu entdecken und ist die Heimat von Scott „Wino“ Weinrich, Tony Reed, Poobah, Wo Fat, Mothership, Colour Haze, Freedom Hawk und vielen mehr.

Ripplefest Texas online:

Facebook⎪Instagram