Tenhi: veröffentlichen Lyric-Video zu „Elokuun Linnut“ aus ihrem neuen Album „Valkama“

Tenhi enthüllen das Lyric-Video Elokuun Linnut (Birds of August) als letzte Single aus ihrem kommenden neuen Album Valkama (Harbour/Shelter). Das lang erwartete neue Album des finnischen Dark-Folk-Ensembles soll am 9. Juni 2023 veröffentlicht werden.

Details zum Album findet ihr unten.

Das düstere Lyric-Video Elokuun Linnut ist ab sofort unter diesem Link verfügbar:

Parallel zur Veröffentlichung von Valkama am 9. Juni 2023 werden Tenhi auch eine limitierte Hardcover-Slipcase-Box unter dem Titel Collected Works 2023 herausbringen. Die Box wird alle Tenhi-Aufnahmen von 1997 bis 2023 auf 14 Vinyl-LPs enthalten, die größtenteils remastered sind und Valkama sowie fünf doppelseitige 30 x 30cm Kunstdrucke enthalten. Collected Works 2023 wird in zwei Versionen erscheinen, eine in schwarzem (ltd. 300) und die andere in transparentem Vinyl (ltd. 200).

Kommentar Tenhi : „The third act in our lyric video series represents another illustration from the album’s artwork“, multi-instrumentalist Ilmari Issakainen explains on behalf of the band. „The scene depicts the adoration ceremony among the ‚Birds of August‘. Summer is still lingering, but soon the shores shall greet the arrival of autumn.“

Valkama – Tracklist: (Vollansicht im Time For Metal Release-Kalender hier)

1. Saattue

2. Kesävihanta

3. Valkama

4. Rintamaan

5. Rannankukka

6. Laineinen

7. Hele

8. Ulapoi

9. Elokuun Linnut

10. Sydämes On Tiel

11. Veden Elein

12. Aina Sininen Aina

Erscheinungsdatum: 9. Juni 2023

Stil: Dark Folk

Wenn die Nacht über die subarktischen Landschaften des Landes der Tausend Seen hereinbricht, im Zwielicht der Wälder und Sümpfe, werden die Schleier zwischen unserer Realität und der Anderswelt dünn. Es sind diese Momente, in denen Geschichten wie „das Märchen, das es nie gab“ in die Texte und Musik von Tenhi eindringen.

Auf ihrem sechsten Album Valkama, was unter anderem so viel wie „Hafen“ oder „Zuflucht“ bedeutet, erzählen die Finnen ursprünglich von einer als Märchen gedachten Reise in ein brennendes, vom Krieg zerrissenes Dorf und der Überfahrt über dunkle Gewässer zu einer Insel der Toten. Die Insel wird in der finnischen Folklore Verisurma („der Ort für diejenigen, die den Bluttod erlitten haben“) genannt, wo diejenigen wohnen, die im Krieg starben oder mit einer Klinge getötet wurden und die an ihrem Ufer für immer Blut vergossen haben.

Doch in den zehn Jahren, in denen Tenhi an dem Album arbeiteten, begann unsere Realität mit ihren eigenen Schrecken und Kriegen in die andere Welt hineinzubluten. Jahr für Jahr spürten die Musiker, wie ihre Geschichte immer realer wurde, bis der Punkt erreicht war, an dem die Band beschloss, den Kurs zu ändern.

Obwohl die Anklänge an das ursprüngliche Werk in der endgültigen Musik immer noch hörbar und im Artwork sichtbar sind, fühlt sich das Album jetzt harmonischer und beruhigender an, sogar heller. Die Reise von dieser Welt in die andere ist abstrakter und friedlicher, während sie immer noch dunkle Gewässer durchquert, aber nach einem Jahrzehnt haben Tenhi den Hafen namens Valkama gefunden.

Dieser Übergang der Geschichte, aber auch die lange Reise, die die Band unternommen hat, um ihren schützenden Hafen zu erreichen, spiegeln sich im Artwork von Valkama wider: Ein altes Holzboot dient als Metapher für verschiedene Bedeutungen wie ein Schiff, einen Sarg, einen Schoß, einen Schutzraum, Veränderung und die Reise selbst.

Tenhi hätte kaum einen passenderen Bandnamen wählen können. Dieses alte finnische Wort bezeichnet eine Person, die ein „Ältester“ oder „Schamane“ ist. Und während die Schamanen der alten finnischen Nomaden die Wächter gegen, aber auch die Vermittler zwischen ihren Gemeinschaften und der Geisterwelt sind, sind Tenhi ihr musikalisches Äquivalent als Grenzgänger zwischen dunklem Folk, Folk-Rock und sogar in die normalerweise elektrifizierte Welt des Metal hinein. Letzteres lädt zum Vergleich mit Wardruna und Heilung ein, wenn auch in einem spirituellen Sinne und sicherlich nicht als stilistischer Vergleich.

Tenhi wurden 1996 von Gitarrist und Sänger Tyko Saarikko ins Leben gerufen. Ilmari Issakainen stieß einige Jahre später zur Band. Zusammen bilden sie den kreativen Kern der Gruppe. Nach der Selbstveröffentlichung des Demos Kertomuksia (1997) und der MCD Hallavedet (1998) trafen die Finnen 1999 mit ihrem Debütalbum Kauan sofort einen Nerv. Ins neue Jahrtausend starteten Tenhi mit einer weiteren MCD namens Airut:ciwi (2000), der eine Reihe von Alben von Väre (2002) über Maaäet (2006) und Airut:aamujen (2006) bis Saivo (2011) folgten.

Mit jedem neuen Album haben sich die Finnen eine treue Fangemeinde erspielt, die aus verschiedenen musikalischen Richtungen kommt. Von Anfang an haben Tenhi akustische Instrumente und einen traditionellen Vibe mit Strukturen aus der zeitgenössischen Rockmusik kombiniert. Während das Vorgängeralbum Saivo eher in Richtung Ambient und Panorama-Soundtrack tendierte, kehrt Valkama zu einem eher songorientierten Ansatz zurück – auch wenn die Tracks ein episches und mäanderndes Format beibehalten.

Valkama kommt mit der typisch finnischen Sehnsucht und Melancholie daher, aber trotz seiner hörbaren Dunkelheit bieten Tenhi ein musikalisches Ventil für die Schrecken der modernen Welt. In der dämmrigen Welt des Nordens ist Valkama der Silberstreif am Horizont, der Schutz und Frieden verspricht.

Tenhi – Line-Up

Tyko Saarikko – Gesang, Gitarre, Harmonium und Klavier

Ilmari Issakainen – Gitarre, Klavier, Schlagzeug, Bass und Hintergrundgesang

Tuukka Tolvanen – Hintergrundgesang

Inka Eerola – Geige

Janina Lehto – Flöte und Hintergrundgesang

Jaakko Hilppö – Hintergrundgesang

Gastmusiker:

Miika Vuoristo – Bratsche bei Ulapoi

Jussi Lehtinen – Hintergrundgesang bei Ulapoi

Paula Rantamäki – Hintergrundgesang bei Kesävihanta und Aina Sininen Aina

Recording und Mixing: Tyko Saarikko, Ilmari Issakainen & Tuukka Tolvanen im UTUstudio (2014-2022)

Mastering: Tyko Saarikko, Ilmari Issakainen & Tuukka Tolvanen im UTUstudio

Additional Mastering: Markus Stock in der Klangschmiede Studio E (2022)

Artwork & Layout: Tyko Saarikko

Formate:

Valkama ist als 36-seitiges Hardcover-Artbook mit regulärer und Bonus-CD sowie als Gatefold 2LP auf schwarzem Vinyl, auf klarem Vinyl, auf weißem Vinyl und als CD erhältlich.

