Wind Rose: kündigen ihre erste Headliner-Tour in Europa an

An alle Metaller! Wind Rose gehen auf ihre erste Headliner-Tournee in Europa! Mit einer neuen Setlist zum abfeiern und einer spektakulären Show kommen auch Special Guests wie Powermetaller All For Metal und Seven Kingdoms, die nach zehn Jahren wieder eine Tour in Europa antreten.

Sichert euch hier die Tickets für dieses epische Metalfest: https://linktr.ee/windrosetour23

Wir freuen uns und sehen uns auf Tour!

Wenn die Mission so klar ist, kann – nein Muss – man dies unmissverständlich zum Ausdruck bringen. Und so schließen sich unter dem Banner All For Metal die Metal-Enthusiasten Tim „Tetzel“ Schmidt (bekannt als Sänger der Band Asenblut sowie als Kraftsportler und Fitness-Influencer) und Antonio Calanna (Sänger der Hardrock-Band DeVicious) zusammen. Beide eint die Liebe zum klassischen Heavy Metal-Sound und die gemeinsame Vision, diesen einer neuen Generation von Musikfans näher zu bringen. Mit großartigen, kompakten, eingängigen Songs und einem engagierten, hochprofessionellen Produktionsteam im Rücken entfesseln All For Metal hymnischen, schnörkellosen Metal mit internationaler Klasse.

„Wir sind mit Bands wie Manowar aufgewachsen, bei deren Konzerten das Publikum von der Energie überwältigt wird“, sagt Sänger Tetzel. „Da liegen sich Fremde in den Armen und schmettern die Songs inbrünstig mit. Dieses unsichtbare Band, diese Verbindung, wird allein durch die Musik geschaffen.“ Sein Gesangskollege Antonio ergänzt: „So ein Gemeinschaftsgefühl habe ich bisher nur in der Metalszene erlebt. Mit All For Metal wollen wir helfen, das weiterzugeben und möglichst viele Musikfans daran teilhaben zu lassen.“

Gleich der erste gemeinsam vorproduzierte Song All For Metal (stilecht eingeleitet durch heftige Amboss-Schläge) ist mit seinem stampfenden Rhythmus, den eingängigen Gitarrenriffs und dem Ohrwurm-Refrain ein echter Hit. Nicht umsonst beschwört die Textzeile „It’s all for Metal – and Metal for all“ hier einen Zusammenhalt, der alters- und geschlechterübergreifend vereint.

Euphorisiert von diesem frühen Songwriting-Erfolg wurde anschließend mit Born In Valhalla eine weitere Nummer geschaffen, die nicht minder beeindruckend ist. Im dritten Song Thor Raise The Hammer mischen sich folkige Anklänge in den eingängigen Heavy Metal-Sound. Auch hier wieder ein verbindendes Element: Der großartige Refrain – nicht zuletzt von dem erfahrenen Produzenten Hardy Krech (Elephant Music Flensburg, Kissin‘ Dynamite, Beyond The Black, u. a.) perfekt in Szene gesetzt.

Schon jetzt ist klar: Antonios kraftvoller melodischer Metal-Klargesang und Tetzels eher raues Organ harmonieren perfekt miteinander und geben dieser vielversprechenden neuen Band das gewisse Etwas. Unterstützt werden der muskulöse Hüne Tetzel und der charismatische Antonio von maskierten Musikern, deren Identitäten noch unbekannt sind.