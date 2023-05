Nuclear Blast: kündigt neues internationales A&R-Führungsteam an

Nuclear Blast, das bahnbrechende Metal-Label im Besitz von Believe, einem der weltweit führenden digitalen Musikunternehmen, gab am 24. Mai eine umfassende Umstrukturierung seiner A&R-Abteilung und die Beförderung von Nathan Barley Phillips und Shawn Keith zum Head of A&R, Europe bzw. Head of A&R, North America bekannt. Der langjährige Mitarbeiter Tommy Jones wird zum Label Manager, North America, befördert, was die A&R-Verantwortung für das bestehende Roster von Nuclear Blast America beinhaltet. Der derzeitige A&R Jens Prueter wird ebenfalls eine neu geschaffene Rolle übernehmen, als Head of Catalogue / Senior A&R.

Seit der Übernahme durch Believe im Jahr 2018 hat Nuclear Blast den digitalen Bereich in den Mittelpunkt seiner Aktivitäten gestellt, um das innovativste digitale Unternehmen in der Heavy-Musiklandschaft zu werden. Das Label baut auch sein Angebot an erstklassigen Dienstleistungen für Künstler weiter aus, wobei seine einzigartige globale Lösung und die Direct-to-Fan-Funktionen die größte Community von Metal-Fans weltweit anziehen.

Marcus Hammer, Managing Director von Nuclear Blast, kommentiert:

„Wir haben unseren Ansatz ständig weiterentwickelt und verbessert, um unseren Künstlern über alle Kanäle hinweg den besten Service zu bieten und unsere Position als Nummer 1 im Bereich Heavy Music zu festigen. Wir sind überzeugt, dass wir jetzt einen weiteren Schritt in eine noch bessere Zukunft machen, und ich wünsche Nathan, Shawn und Tommy viel Glück und großen Erfolg in ihren neuen Rollen.“

Seit Nathan Barley Phillips im September 2020 dem A&R-Team von Nuclear Blast beigetreten ist, hat er sofort Wirkung gezeigt und mehr als 12 neue Bands für die Labels Nuclear Blast und SharpTone unter Vertrag genommen sowie dazu beigetragen, dass das neueste Album der Metal-Legenden In Flames in vier verschiedenen europäischen Ländern auf Platz 1 landete.

Nathan Barley Phillips, Head of A&R, Europe, kommentiert:

„Nach zweieinhalb Jahren beim Label fühle ich mich geehrt, die A&R-Abteilung leiten zu dürfen, während wir eine neue Ära für unser Genre einläuten. Während meiner gesamten Karriere habe ich immer versucht, an die Grenzen zu gehen, indem ich Künstler unter Vertrag genommen habe, die eine fortschrittliche Perspektive und Einstellung hatten. Es ist mir sehr wichtig, dass wir unsere Kultur weiter voranbringen, und ich freue mich auf die Aussicht, diese Mission hier bei Nuclear Blast zu erfüllen. „

Zuvor war Nathan als Head of TuneCore, UK (2018-2020) tätig, wo er für alle Abläufe und Beziehungen zu Künstlern, Managern und Industriepartnern verantwortlich war, die mit dem TuneCore-Vertriebsservice in Großbritannien arbeiten. Bevor er zu TuneCore kam, das zu 100 % zu Believe gehört, gründete Nathan 2005 Basick Records, ein zukunftsorientiertes Plattenlabel für Heavy Music. Das Label, das aufstrebenden britischen Künstlern wie Enter Shikari, Bury Tomorrow und Sleep Token ihre ersten kommerziellen Veröffentlichungen ermöglichte, wurde bald zum Synonym für die Spitze des Heavy-Genres und nahm unter anderem Misery Signals, SikTh und Monuments unter Vertrag und veröffentlichte deren Musik.

Shawn Keith schließt sich Nuclear Blast an, nachdem er 2016 SharpTone Records in Partnerschaft mit dem Mutterlabel mitbegründet hat. SharpTone konzentriert sich auf verschiedene alternative Genres und hat etablierte Acts wie Story Of The Year, We Came As Romans und August Burns Red unter Vertrag genommen, aber auch neue Talente wie Loathe, Currents, Dying Wish und Don Broco, dessen letztes Album Amazing Things Anfang 2022 auf Platz 1 in seinem Heimatland Großbritannien debütierte.

Shawn Keith, Head of A&R, North America, kommentiert:

„In den letzten sechs Jahren habe ich mit Nuclear Blast zusammengearbeitet, um SharpTone von Anfang an aufzubauen und Künstler mit kreativer Freiheit, Leidenschaft und Zielsetzung zu entwickeln. Sie haben mir und meinem Team die Kontrolle, das Vertrauen, die Unterstützung und die Ressourcen gegeben, um ein Label zu gründen, das genau das schätzt. Ich fühle mich geehrt, dass ich die Möglichkeit habe, das nächste Kapitel einer neuen Ära aufzuschlagen und gleichzeitig meine eigenen Einflüsse in das historische Metal-Erbe von Nuclear Blast Records einzubringen. Diese Mission beginnt genau jetzt.“

Bevor er SharpTone mitbegründete, war Shawn acht Jahre lang (2007-2014) Vizepräsident bei Sumerian Records. Das junge Indie-Startup brachte Asking Alexandria (die vier RIAA-zertifizierte Gold-Singles mit dem Label veröffentlichten) und die Instrumental-Helden Animals As Leaders heraus. Als neuer Chef von Nuclear Blast und SharpTone legt Shawn Keith großen Wert auf kreative Freiheit, Hingabe und eine hohe Arbeitsmoral und ist damit ein entscheidender Faktor bei der Weiterentwicklung der Heavy Music.

Tommy Jones arbeitet seit 14 Jahren für Nuclear Blast, zunächst als unabhängiger Auftragnehmer, bevor er fest angestellt wurde und inmitten einer erfolgreichen Kampagne mit Slayer im Jahr 2015 nach Los Angeles umzog. Während seiner Zeit bei Nuclear Blast arbeitete er im digitalen Marketing, der Erstellung von Inhalten und war zuletzt Head of Operations, bevor er die Rolle des Label Managers für Nuclear Blast America übernahm. Tommy ist zurück an die Ostküste gezogen und befindet sich strategisch günstig zwischen NYC und Philadelphia sowie zwischen Los Angeles und den europäischen Büros von Nuclear Blast.

Tommy Jones, Label Manager, North America, kommentiert: „Als Label Manager für Nuclear Blast America freue ich mich darauf, die A&R-Verantwortung für unser umfangreiches Roster an der Seite des Jedi, Monte Conner, zu übernehmen. Ich bin begeistert von diesem neuen Kapitel von Nuclear Blast mit Shawn und Nathan und freue mich, ein wichtiger Teil davon zu sein.“

In seiner neuen Rolle wird Jones an Jérôme Riera, Label Director von Nuclear Blast, berichten, während Keith und Phillips an Marcus Hammer, Managing Director Nuclear Blast, berichten.

Nuclear Blast ist dafür bekannt, in der Metal-Szene Trends zu setzen und immer wieder gegen den Strom zu schwimmen, und setzt auf Investitionen in die Zukunft. Das Label baut aktiv neue Teams in seinen Büros in Donzdorf, Los Angeles, Paris, Hamburg und London auf, um weiterhin neue Talente unter Vertrag zu nehmen und zu entwickeln, während es seinen Künstlern einen erstklassigen Service bietet – von praktischem A&R bis hin zu echtem globalen Marketing, Promotion und Vertrieb. In dieser aufregenden neuen Ära ist Nuclear Blast bestrebt, die Zukunft der Heavy Music zu gestalten.

Über Nuclear Blast

Seit mehr als 30 Jahren steht Nuclear Blast Records für den weltweiten Aufstieg von Heavy Metal, extremer Musik und Hard Rock. Gegründet 1987 in Donzdorf, Deutschland, kann Nuclear Blast auf ein Roster von über 150 Bands aus achtzehn Ländern zurückblicken. Die Satellitenbüros in Los Angeles, London, Hamburg und Paris haben dazu beigetragen, dass das Label weltweit einen guten Ruf genießt, mit zahlreichen Einträgen in den Billboard-Albumcharts, hochkarätigen Tourneen und kontinuierlichen Signings von neuen und alten Acts. Das Label hat weitere Vertretungen unter anderem in Australien, Brasilien, Finnland, Italien und Schweden.

Über Believe

Believe ist eines der weltweit führenden Unternehmen für digitale Musik. Believe hat es sich zur Aufgabe gemacht, unabhängige Künstler und Labels in der digitalen Welt zu fördern, indem es ihnen die Lösungen bietet, die sie benötigen, um ihr Publikum in jeder Phase ihrer Karriere und Entwicklung zu vergrößern. Das engagierte Team von Believe, das sich aus Experten für digitale Musik zusammensetzt, nutzt weltweit die globale Technologieplattform der Gruppe, um Künstler und Labels zu beraten, ihre Musik zu vertreiben und zu vermarkten. Die 1.650 Mitarbeiter in mehr als 50 Ländern sind bestrebt, unabhängige Künstler und Labels mit einer einzigartigen digitalen Expertise, Respekt, Fairness und Transparenz zu unterstützen. Believe bietet seine verschiedenen Lösungen über ein Portfolio von Marken wie Believe, TuneCore, Nuclear Blast, Naïve, Groove Attack, AllPoints, Ishtar und Byond an. Believe ist im Segment A des geregelten Marktes der Euronext Paris notiert (Ticker: BLV, ISIN: FR0014003FE9). www.believe.com