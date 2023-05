Rock Of Ages: bieten vergünstigtes Familienticket an

Infos vom Bang Your Head!!! und Rock Of Ages:

„Hallo Freunde,

da das Booking für das Rock Of Ages-Festival zwischenzeitlich abgeschlossen ist, haben wir uns einige coole Spar- und Gewinn-Aktionen für die verbleibende Vorbereitungszeit überlegt. Wir starten zu Pfingsten mit der Kid-For-Free-Familien-Aktion.

Zudem gibt es ein paar News und Bitten in Sachen Ticket-Rücksendungen. Einen Link hierzu findet Ihr etwas weiter unten in diesem Newsletter.

Sonderangebot für Familien.

Kinder bis 9 Jahre sind generell eintrittsfrei eingeladen. Für Kinder und junge Teenager von 10 bis 13 Jahre liegt der Eintrittspreis normalerweise bei €74,50 für alle 3 Tage pro Kind/Teenie.

Mit der angebotenen Aktion möchten wir uns bei allen Familien für die (fast) 15-jährige Treue bedanken, indem wir die nächsten 10 Tage diese Familienticket-Aktion anbieten.

Familien, die 2 Erwachsenen-Festivaltickets kaufen, bekommen somit ein Juniorticket kostenlos von uns obendrauf gepackt.

Bitte beachten: Da alle Tickets personenbezogen registriert werden, muss sowohl der Vorname als auch das Alter des Kindes im Kommentarfeld der Bestellung angegeben werden. Sollten diese Angaben vergessen oder ignoriert werden, werden wir die jeweilige Bestellung leider nicht bearbeiten können.

Tickets gibt’s hier.

Seitdem wir das Ende des BYH!!!-Festivals bekannt gegeben haben, wurden wir unzählige Male angeschrieben und gebeten ein T-Shirt in der Art des legendären Kampfschwimmer-Shirts aus dem Jahr 2005 als Andenken an eine unvergessliche Zeit zu produzieren.

Mit dieser News präsentieren wir nun das Design des Farewell-Shirts.

Das Shirt ist ab sofort im Shop vorbestellbar und wird kurz vor dem angedachten BYH!!!-Termin verschickt werden. Das Shirt wird je nach Menge der Vorbestellungen in einer limitierten Anzahl produziert werden. Der Preis liegt bei €18,00 plus einmalig Porto je Bestellung. Parallel hierzu bieten wir noch eine Farewell-Mappe inkl. Shirt, Sticker und von Horst eigens unterschriebenes Live-Foto aus den vergangenen Jahren im ca. 20 x 30 cm Format €30,00. Die Auslieferung erfolgt zum 30.06.2023.

Zur Vorbestellung geht’s hier.

Das Rock Of Ages Sommer Open Air findet 2023 – unter dem Motto „Family and Friends“ zum 15. Mal statt und wird euch, wie gewohnt drei Tage lang, auch mit dem kostenlosen Familienprogramm am Sonntag unterhalten.

Der Termin:

28. Juli – 30. Juli 2023

Festplatz Seebronn

bei Rottenburg am Neckar

Sämtliche bestätigten Acts:

Doro * Dirkschneider * Kissin Dynamite * Suzi Quatro * Sweet * Lordi * Manfred Mann’s Earth Band * John Lee’s Barclay James Harvest * Nazareth * Eclipse * Tyketto * Treat * John Diva And The Rockets Of Love * The New Roses * Night Demon * Dare * Mad Max * Five-O-Seven * Rock Out

Billing komplett!

Tickets sind in unserem Webshop www.shop.bang-your-head.de erhältlich – derzeit zum Preis von €169,00 zzgl. 12,5% VVK-Gebühr.

Alle weiteren Informationen rund ums Rock Of Ages auf www.rock-of-ages.de.

Tja, und einmal mehr bleibt uns jetzt nur noch zu sagen: Zusammen schaffen wir auch das noch!

Euer Bang Your Head!!! und Rock Of Ages Team

Umtausch BYH!!! zu ROA-Tickets:

Wer Interesse an dem Tickettausch hat, der schickt uns bitte eine E-Mail mit dem Wort „Switch“ in der Betreffzeile an die Adresse office@heavy-oder-was.de so ist gewährleistet, dass wir die Mails ausfiltern und schneller registrieren können.

Als weitere Angaben bitte den Namen des Ticket-Bestellers und die Bestellnummer als auch die gewünschten T-Shirtgrößen angeben.

Aus diesen Angaben erstellen wir eine Liste, die an einer separaten Armbandausgabestelle in der Nähe der Hauptkasse am Seebronner Festivalgelände ausliegen wird. Dort könnt Ihr dann unter Vorlage Eures Personalausweises oder Führerscheins etc. Euer Gratis-Shirt und das ROA-Armbändchen entgegennehmen.

Sehr wichtig:

– Ein Update zur Ticketrückzahlung findet Ihr hier: https://bang-your-head.de/site_byh/news

– Das Rock Of Ages findet definitiv vom 28. bis 30. Juli 2023 statt.

– Das Booking für das 2023er Rock Of Ages Sommer Open Air ist abgeschlossen.

– Sämtliche Eintrittskarten, Camping- & Kfz-Tickets, Dixi-Reservierungen, Party-Packs vom BYH!!!-Festival 2023 sind ohne Aufpreis beim ROA gültig!!!

– Für alle „Loyal Ones“, die vom BYH!!! zum ROA wechseln werden, wird es an einer separaten Armbandausgabestelle ein exklusives Member Of The Loyal Ones-T-Shirt gratis zu jedem getauschten Ticket geben.

– Zusätzliche Info: Die print@home-Tickets müssen nicht unbedingt ausgedruckt werden. Es ist problemlos möglich, die Codes direkt vom Handy abzuscannen.“