ANGER MGMT – Anger Is Energy

Artist: ANGER MGMT

Herkunft: Winterthur, Schweiz

Album: Anger Is Energy

Spiellänge: 30:17 Minuten

Genre: Post Punk, Garage Rock, Grunge

Release: 26.05.2023

Label: Noisolution

Link: https://www.facebook.com/angermgmtdot/

Bandmitglieder:

Gitarre, Gesang – Nik Petronijevic

Bass, Hintergrundgesang – Simon Hirzel

Schlagzeug – Daniele Brumana

Tracklist:

Pit Of My Stomach I Don’t Get It Sabotage Don’t Blame It On Me The Other Side Rotting Time Those Days Anger Is My Energy

Schon wieder ein neues Pferd im Stall des Berliner Kultlabels Noisolution. Es haben sich wieder Schweizer über die Alpen gewagt, um in Deutschlands Hauptstadt einen Plattenvertrag zu unterschreiben. Wie bei Noisolution üblich, auch wieder nichts Gewöhnliches. ANGER MGMT legen am 26.05.2023 ihr Debütalbum Anger Is Energy vor. Über das Label ist das Album als CD und in den Vinylvarianten schwarz und weiß erhältlich.

Bei ANGER MGMT und dem Titel des Albums Anger Is Energy scheint der Name schon Programm zu sein. Die Band aus der neutralen Schweiz verlässt dabei textlich, politisch und musikalisch den neutralen Boden. ANGER MGMT nehmen Stellung, sind politisch und streitbar. Das Trio um Fronter Nik Petronijevic, der seit seiner Jugend an einer ausgeprägten Angsterkrankung und Depressionen leidet, hat eben in einer Zeit, in der alle wie die Schafe ihrem Vorbeter nachblöken, etwas zu sagen. Auch mit seiner Musik stellt er sich seiner Erkrankung und entstigmatisiert diese als Mental Health Aktivist in Radio & TV, Interviews, Podcasts und auch auf der Bühne bei Liveauftritten der Band. Weitere politische und gesellschaftliche Themenstellungen haben bei ANGER MGMT ebenfalls einen hohen Stellenwert.

Musikalisch verpacken ANGER MGMT ihre Songs in einen Sound aus Post Punk, Garage Rock, Grunge und (Dark) Wave. Ich mache ja üblicherweise nie gerne Vergleiche, aber hier kann es tatsächlich nicht unterlassen, Bands wie New Model Army, Killing Joke oder Joey Division nennen. Jetzt werden einige wohl sagen: nicht mehr zeitgemäß? Alles Quatsch, kann ich da nur entgegnen. Wut ist immer zeitgemäß, vor allem dann, wenn man sie in Energie umsetzt. In diesem Fall in kreative, musikalische Energie. Und außerdem sind die genannten Bands aus den Neunzigern auch heute noch zeitgemäß und haben immer noch etwas zu sagen.

Mit recht viel Energie aus der Wut auf Pit Of My Stomach entstanden, beginnt das Album. Direkt beim zweiten Song I Don’t Get It bekommen die Fans den Sound des Nineties-Indie-Wave zu hören. Starker Auftakt mit Bass auf dem recht melancholischen Sabotage. Mein Favorit ist Don’t Blame It On Me, denn da rumpelt es ganz schön. Danach schnell mal rüber auf The Other Side, um dort in Wut eine Rotting Time zu verbringen. Für mich ebenfalls ein sehr starker Song, da er etwas vertrackter wirkt. Richtig schwermütig geht es auf Those Days zu, bevor es mit dem letzten Song Anger is My Energy noch einmal kraftvoll energisch zugeht.

Musikalisch ist das Album echt klasse und vor allem Nik Petronijevics Stimme kommt ziemlich cool rüber. So lässt sich Wut kanalisieren und ausleben.

