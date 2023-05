Machine Head: veröffentlichen Musikvideos zu „Arrøws In Wørds Frøm The Sky“ im mobilfreundlichen Seitenverhältnis

Letztes Jahr haben die Bay Area Metal-Ikonen Machine Head ihr brandaktuelles 10. Studioalbum Øf Kingdøm And Crøwn veröffentlicht. Am 24. Mai veröffentlichte die Band das Musikvideo zum Song Arrøws In Wørds Frøm The Sky. Unter der Regie von Jon (Jern) Watson und geschnitten von Mike Sloat, zeigt das mobilfreundliche Video Live-Material von den USA- und Europa-Tourneen der Band im Jahr 2022.

Seht euch das Musikvideo zu Arrøws In Wørds Frøm The Sky im Hochformat hier an:

Robb Flynn von Machine Head kommentiert: „Die letzten Videos waren sehr künstlerisch und thematisch und setzten den schwarz-weißen Rahmen des Konzeptalbums fort. Für dieses Video wollten wir einfach ein Old-School-Live-Video im Stil der 90er Jahre machen, das mehr oder weniger eine Hommage an unsere absolut verrückten Fans (die Head Cases) ist, die völlig durchdrehen, gemischt mit dem guten alten Leben-auf-der-Straße-um-die-Bühne-zu-hämmern-Vibe. Enjoy!“

Folgt der Band auf Streaming-Plattformen und hört euch Arrøws In Wørds Frøm The Sky hier an: https://machinehead.bfan.link/AIWFTS

Bestellt euch euer Exemplar von Øf Kingdøm And Crøwn hier: https://tentontradingco.com/

Erlebt Machine Head live:

16.06. BE Dessel – Graspop Metal Meetting 2023

Stöbert auch gerne im Time For Metal-Review von unserem Redakteur

Christian „Lommer“ W.:

