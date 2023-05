Pain: kündigen „I AM“-Tour an und bringen ihre heftige Party in 17 Länder

Pain, die Band, die für ihre energiegeladenen Auftritte bekannt ist, freut sich, ihre mit Spannung erwartete I AM-Europa-/UK-Tour anzukündigen. Mit 17 Ländern und 33 Städten auf dem Reiseplan verspricht diese Tour ein unvergessliches Erlebnis für Fans in ganz Europa und Großbritannien. Bereitet euch darauf vor, von der rohen Energie und der Intensität von Pains Auftritten gefesselt zu werden, wenn sie die Bühne betreten. Lasst euch dieses epische Metal-Abenteuer nicht entgehen!

Nach sechs Jahren Wartezeit sind Pain mit ihrer I AM-Tour zurück in Europa und Großbritannien. Ihre Abwesenheit war spürbar, und jetzt haben die Fans die Gelegenheit, diese explosive Energie noch einmal zu erleben.

„Wir beginnen die neue lange Reise mit der I AM-Tour genau hier. Ich könnte nicht aufgeregter sein!“ sagt Peter Tägtgren. „Ich werde endlich ein paar neue Songs rausbringen, bevor die Tour beginnt und kann es kaum erwarten, mit Pain in jeden Winkel der Welt zu kommen.“

„Also I Am on Tour! Are you with me?“

Neben Peter Tägtgren verfügt Pain über ein Kraftpaket von Musikern, darunter Sebastian Tägtgren am Schlagzeug, Jonathan Olsson am Bass und Sebastian Svalland an der Gitarre.

Die Fans erwartet eine energiegeladene Show mit den typischen Pain-Hits, darunter Favoriten wie Shut Your Mouth, Same Old Song, Call Me und ihr aktueller Hit Party in My Head. Und, wie Peter bereits versprochen hat, wird die Setlist um einige neue Stücke erweitert!

Eine aufregende Ankündigung ist, dass Pain von den Special Guests Ensiferum begleitet werden, die ihre eigene Art von epischem Metal in die Tour einbringen werden.

Pain I AM-Tourdaten 2023:

Special Guests: Ensiferum

05.10. DE Köln – Essigfabrik

06.10. NL Drachten – Iduna

07.10. NL Hengelo – Metropool

08.10. BE Antwerp – Kavka Zappa

10.10. UK Glasgow – Ivory Blacks

11.10. UK Manchester – Rebellion

12.10. UK Brimingham – The Asylum

13.10. UK London – O2 Academy Islington

14.10. NL Amstelveen – P60

15.10. FR Paris – La Machine du Moulin Rouge

16.10. FR Nantes – Le Ferraileur

18.10. PT Porto – Hard Club

19.10. PT Lisbon – RCA Lisbon

20.10. ES Madrid – Chango Club

21.10. ES Pamplona – Sala Totem Aretoa

22.10. FR Lyon – La Rayonne

24.10. SI Ljbljana – Cvetlicarna

25.10. IT Trezzo sull’Adda – Live Music Club

26.10. HR Zagreb – Klub Mocvara

27.10. RO Bucharest – Quantic Club

28.10. RO Cluj-Napoca – Form Space

31.10. BG Sofia – Club Mixtape 5

01.11. HU Budapest – Dürer Kert

02.11. PL Krakow – Kamienna12

03.11. AT Vienna – Szene

04.11. DE Munich – Backstage

05.11. CZ Zlin – Masters of Rock Cafe

07.11. DE Nuremberg – Hirsch

08.11. DE Frankfurt – Batschkapp

09.11. DE Leipzig – Hellraiser

10.11. DE Hamburg – Gruenspan

11.11. DE Berlin – Columbia Theater

12.11. DE Stuttgart – Im Wizemann

