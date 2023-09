Rock Of Ages: verkünden Headliner für 2024

Hallo Freunde,

heute haben wir besonders gute Neuigkeiten: Der erste Headliner fürs ROA 2024 steht fest!

Axel Rudi Pell sind keine Unbekannten in Seebronn. Die Jungs um den bochumer Saitenhexer und Namenspaten Axel waren schon mehrfach bei uns zu Gast, zuletzt als Co-Headliner im Jahre 2016. Nach jüngsten Charterfolgen – unter anderem Platz 2 mit dem letzten regulären Studioalbum Lost XXIII – ist die Zeit reif, der internationalen Truppe endlich einen der Hauptposten zu überlassen.

Die nächste Scheibe soll übrigens Anfang Sommer 2024 erscheinen – das perfekte Timing, um den Release bei uns gebührend feiern zu können. Ihr dürft euch also auf brandneue Nummern freuen – und selbstverständlich ebenso auf diverse Bandklassiker wie Rock The Nation oder Mystica. Es besteht kein Zweifel: Mit ihren kernigen Songs zwischen Hard Rock und Heavy Metal sowie so mancher gefühlvollen Ballade werden Axel Rudi Pell den perfekten Soundtrack für den Höhepunkt unserer Party liefern!

Und seid dabei, wenn die Tiger die Bühne übernehmen!

Mit Wild Cat und Spellbound haben die Tygers Of Pan Tang Anfang der Achtziger eine wichtige Rolle in der Hochphase der NWoBHM gespielt. Eine der härteren Bands der Bewegung waren sie nie, aber sich in irgendeiner Hinsicht zu verstecken, das hatten sie dennoch zu keinem Zeitpunkt nötig. Die Songs der vier bzw. fünf Jungs aus England haben von Anfang an Spaß gemacht und gingen ins Ohr. Besonders in Sachen Livequalität waren die Tygers Of Pan Tang damit ganz vorne dabei.

Leider führten Probleme mit Label und Management 1983 jedoch unerwartet zur Auflösung der Gruppe. Es folgten 20 unfruchtbare Jahre, in denen bis auf ein paar gescheiterte Wiederbelebungsversuche seitens einzelner ehemaliger Mitglieder nicht viel geschah.

2001 aber sollte es anders kommen. Es war Gitarrist und Gründungsmitglied Robb Weir, der die Sache schließlich richtig in die Hand nahm. 2004 stieß der neue Frontmann Jacopo Meille zur Formation. Gemeinsam mit Robb und Reunion-Schlagzeuger Craig Ellis bildet er seither den festen Kern der Post-Jahrtausendwende-Version der Tygers Of Pan Tang. Und wenn man ehrlich ist: So konstant wie heute war die Gruppe nie zuvor.

Fleißig wird durch Europa getourt und neues Material unters Volk gebracht. Wie schon die Alben davor zeigt auch das erst kürzlich veröffentlichte Bloodlines, dass die Luft noch lange nicht raus ist. Wer Bock auf hart rockende Gitarrenmusik mit hohem Ohrwurmfaktor hat, sollte die Chance, die Tygers Of Pan Tang auf dem Rock Of Ages-Festival 2024 zu sehen, auf keinen Fall verpassen!

Sehr wichtig:

– Das Rock Of Ages Sommer Open Air findet vom 26. – 28.07.2024 statt.

– Die VVK-Shirts als auch die nachgedruckten Festival-Shirts und Zip-Hoods werden ab dem 15.09.2023 verschickt werden.

– Zusätzliche Info: Die print@home-Tickets müssen nicht unbedingt ausgedruckt werden. Es ist problemlos möglich die Codes direkt vom Handy abzuscannen.

Das Rock Of Ages Sommer Open Air findet Ende Juli 2024 zum 16. Mal statt und wird euch, wie gewohnt drei Tage lang, auch mit dem kostenlosen Familienprogramm am Sonntag unterhalten.

Der Termin:

26. Juli – 28. Juli 2024 Festplatz Seebronn bei Rottenburg am Neckar

Bereits bestätigte Acts:

Axel Rudi Pell

Ronnie Atkins (Voice of Pretty Maids)

Tygers Of Pan Tang

Weitere Bestätigungen in Kürze.

Frühbucher-Tickets sind in unserem Webshop www.shop.bang-your-head.de erhältlich – derzeit zum Preis von €159,00 zzgl. 12,5% VVK-Gebühr.

Alle weiteren Informationen rund ums Rock Of Ages auf www.rock-of-ages.de.

Tja, und einmal mehr bleibt uns jetzt nur noch zu sagen: Zusammen schaffen wir auch das noch

Euer Bang Your Head!!! und Rock Of Ages Team