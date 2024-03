Axel Rudi Pell: veröffentlicht neues Album ‘Risen Symbol’ am 14.06.2024

Kein Zweifel: Ohne Axel Rudi Pell wäre diese Welt um vieles ärmer.

Der Bochumer Gitarrist und Songschreiber hält auch auf seinem 22. (!) Studioalbum Risen Symbol die Fahne des melodischen Hard Rock hoch, ohne sie mit pseudo-modernen Stilvarianten oder effektheischenden Studiogimmicks zu verwässern. Gleichzeitig sucht er ständig nach neuen Einflüssen, spannenden Inspirationen und griffigen Hooks.

Das Beste an den ARP-Hymnen: Sie sind treffgenau auf die charismatische Stimme von Frontmann Johnny Gioeli zugeschnitten. Der Amerikaner gehört zu den besten Rocksängern der Welt und bildet gemeinsam mit Pell, dem früheren Rainbow-Schlagzeuger Bobby Rondinelli und den beiden ARP-Langzeitmitgliedern Ferdy Doernberg (Keyboards) und Volker Krawczak (Bass) ein seit mehr als zehn Jahren perfekt eingespieltes Team, das Fans wie Medien gleichermaßen überzeugt.

Veröffentlicht wird Risen Symbol am 14. Juni 2024 über Steamhammer/SPV. Für Ungeduldige gibt es am 3. April 2024 mit der ersten Single Guardian Angel und am 22. Mai 2024 mit dem Nachfolger Darkest Hour zwei Vorabsongs.

Risen Symbol Tracklist:

1. The Resurrection (Intro)

2. Forever Strong

3. Guardian Angel

4. Immigrant Song

5. Darkest Hour

6. Ankhaia

7. Hell’s On Fire

8. Crying In Pain

9. Right On Track

10. Taken By Storm

Risen Symbol erscheint am 14. Juni 2024 über SPV/Steamhammer in den folgenden Konfigurationen:

=> CD DigiPak mit Poster

=> Limitiertes Box Set

=> 2LP Gatefold, 140 g, neon oranges Vinyl, bedruckte Innentaschen

=> Download / Streaming

Pre-Order-Link: https://AxelRudiPell.lnk.to/RisenSymbol

=> Exklusives CD/LP Bundle mit Shirt, exklusive farbige Vinyl Edition und Liquid Vinyl nur im Steamhammer Shop

Pre-Order-Link: https://store.spv.de/collections/axel-rudi-pell

=> Exklusive farbige 2LP Gatefold Edition nur im Napalm Shop

Pre-Order-Link: https://napalmrecords.com/deutsch/axel-rudi-pell

Axel Rudi Pell live 2024:

19.07. Augsburg – Spectrum

20.07. Pyras – Pyraser Classic Rock Night

26.-28.07. Seebronn – Rock Of Ages

31.07.-03.08. Wacken – Wacken Open Air

16.-18.08. CH-Vallamand – Rock The Lakes

https://www.axel-rudi-pell.de/

https://www.facebook.com/axelrudipellofficial/