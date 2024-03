S.O.R.M: veröffentlichen brandneue Single mit Doug Blair von W.A.S.P

Die aufstrebende Hard Rock Formation S.O.R.M hat eine neue Single veröffentlicht, die vom legendären Doug Blair von W.A.S.P begleitet wird. Der Track, mit dem Titel Under My Skin, präsentiert die für die Band typische Mischung aus moderner und traditioneller Heavy-Music mit einem Hauch von Power-Balladen-Magie.

„Ich bin sehr stolz auf eine Zusammenarbeit, die bereits vor zwei Jahren begann, als MickeHolm mich fragte, ob ich einen Beitrag zu einem Track leisten wollen würde, den seine Band S.O.R.M aufnahm“, sagt Doug Blair. „Ich hatte Micke kennengelernt, nachdem er die allerletzte unverkaufte 1990er Blair Mutant Twin Doppelhals-Akustik/E-Gitarre gekauft hatte, die ich zu seinem Kollegen in Stockholm brachte. Seitdem sind wir einige Male zusammen aufgetreten, in Schweden und Finnland, als Duo und mit S.O.R.M. Es war toll, die Jungs kennenzulernen und ein wenig an ihrer Entwicklung beteiligt zu sein!“

Er fährt fort:

„Ich habe vorsichtig zugestimmt, mir einen Song anzuhören (ich bin von Natur aus immer skeptisch), aber Under My Skin hat mich schon beim ersten Hören begeistert! Mickes Gesang, der Text und die Dynamik des Arrangements haben mich dazu gebracht, etwas Cooles für den emotionalen Soloteil zu entwickeln. Letztes Jahr fanden wir endlich Zeit, uns in Stockholm zu treffen und den Song abzumischen – denn ich hatte um ein paar effektive Ideen für das Gesamtarrangement und die Dynamik gebeten (und diese auch vorgeführt), von denen ich dachte, dass sie das Ergebnis verbessern würden! Wenn ihr meine Leads auf Heaven’s Hung, Miss You, etc. mögt, werdet ihr diesen Song und dieses Lead mögen! Hört euch die Jungs mal an, und bald werde ich auch wieder einen Auftritt mit Micke ankündigen!“

Gitarrist und Sänger Micke Holm über den Track:

„Diese Version von Under My Skin war von Anfang an die Originalversion des Songs. Sie sollte eigentlich auf dem Album sein, wurde aber leider nicht rechtzeitig fertig. Deshalb haben wir eine Klavierversion für die Platte gemacht. Bei dieser Powerballaden-Version haben wir die Ehre, mit Doug Blair von den legendären W.A.S.P und Anna Brygård vom Nightflight Orchestra zusammenzuarbeiten.“

Darüber hinaus ist gerade dieser Song ein ganz besonderes Stück Musik für Gitarrist und Sänger Micke Holm, wie die Band verrät: „Under My Skin ist ein sehr persönlicher Song für Micke. Er handelt davon, dass er viele Jahre lang mit Depressionen und Selbstmordangst zu kämpfen hatte. Und es ist auch eine Erinnerung an alle, die unter Angstzuständen leiden oder jemanden kennen, der darunter leidet, dass ihr nicht alleine seid! Wir sind alle Brüder und Schwestern, die denselben Krieg kämpfen!“

2017 gegründet, machten S.O.R.M bereits mit der Veröffentlichung ihrer herausragenden Hellraiser-EP (2020) schnell von sich reden. Mit Einflüssen, die von Grand Magus über Ghost bis hin zu Judas Priest reichen, haben S.O.R.M einen eigenen Sound entwickelt, der ein breites Heavy Music-Publikum anspricht. Die Band, bestehend aus Micke Holm (Gitarre und Gesang), Johan Östman (Bass) und Robin Wernebratt (Schlagzeug), unterzeichnete 2020 bei Noble Demon und veröffentlichte im August 2023 ihr Debütalbum. Tracks wie I Die For My Rock N Roll (feat. Dee Snider-Gitarrist Nick Petrino) und Crazy haben bereits die Aufmerksamkeit von Fans und Kritikern gleichermaßen auf sich gezogen und mit ihrer neuesten Single, gemeinsam mit Doug Blair von W.A.S.P, legt die Band die Messlatte weiterhin hoch.

S.O.R.M:

Micke Holm

Johan Östman

Robin Wernebratt

Patrik Sandström

