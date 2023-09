Thunder: kündigen erweiterte Neuauflagen von 3 Alben an

Die legendäre britische Rockband Thunder hat die jüngste ihrer fortlaufenden erweiterten Wiederveröffentlichungen bei BMG angekündigt.

The Thrill Of It All, Giving The Game Away und Shooting At The Sun werden zum ersten Mal seit ihrer ursprünglichen Veröffentlichung als 2LP Vinyl sowie als CD-Digipak erhältlich sein. Alle drei Veröffentlichungen auf Vinyl und CD enthalten außerdem seltene, gelöschte und unveröffentlichte Bonustracks und werden am 20. Oktober veröffentlicht.

Die Band hat ein Lyricvideo für eine bisher ungehörte Liveversion von Rolling The Dice aus Giving The Game Away veröffentlicht, die 2007 in Nottingham Rock City aufgenommen wurde.

The Thrill Of It All wurde 1996 veröffentlicht und erreichte Platz 14 der UK Album Charts. Zum ersten Mal seit 25 Jahren wird das Album in limitierter Auflage auf pinkem und klarem Doppelvinyl erhältlich sein. Das Album enthielt wichtige Thunder-Tracks wie Living For Today, Love Worth Dying For und Pilot Of My Dreams. Die erweiterte Version enthält Bonus-Live-Versionen ausgewählter Songs des Albums.

Das 1999 veröffentlichte Giving The Game Away wurde (wie alle diese drei Veröffentlichungen) von Thunder-Gitarrist Luke Morley produziert und zeigte Thunders charakteristische kraftvolle Riffs und eingängige Melodien, während sie ihren Sound weiterentwickelten. Mit dieser Veröffentlichung wird das Album zum ersten Mal seit 1999 auf grünem und senfgelbem Doppelvinyl in limitierter Auflage erhältlich sein.

Thunders sechstes Studioalbum Shooting At The Sun wurde 2003 veröffentlicht, nachdem sich die Band zwei Jahre zuvor kurzzeitig aufgelöst hatte, und wurde als ihr wohl bestes und vielseitigstes Album seit Laughing On Judgement Day gefeiert. Es wird zum ersten Mal auf Vinyl erhältlich sein (lila und orangefarbenes Doppelvinyl), während das Original nur auf CD erhältlich war. Es enthält Tracks wie Loser und Blown Away.

Die erweiterten Neuauflagen können HIER vorbestellt werden.

Tracklisting: