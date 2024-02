Thunder – Live At Leeds

Thunder wurden 1989 erstmals gegründet und trennten sich bislang zweimal in ihrer Laufbahn. Seit 2011 geht es für die Londoner in die dritte Runde ihrer Band-Epoche. Trotz ihrer vermeintlich späten klassischen Hard Rock-Gründung haben es die Musiker geschafft, in der Szene einen angemessenen Platz zu finden. In ihrer Heimat sind die Männer um Sänger, Gitarrist und Keyboarder Ben Matthews nicht wegzudenken. Den richtigen Aufschwung bei uns in Deutschland erlebten Thunder 2015 mit ihrem Studioalbum Wonder Days, das auch bei unseren Nachbarn in der Schweiz und Österreich gut ankam und den weiteren Weg der Rocker maßgeblich formte. Nach dem Motto lieber spät als gar nicht ankommen, ist die aktuelle Phase der Band die wohl erfolgreichste und wird mit gleich zwei Live-Alben gefeiert. Als Erstes werden wir uns Live At Leeds annehmen, die über Ear Music am 26.01.2024 erschienen ist und auf eine Spielzeit von über 100 Minuten kommt.

Auf zwei CD’s haben Thunder 16 Songs zusammengetragen, die im Jahr 2015 die Besucher in Leeds begeistert haben und nun auch eure Ohren in den heimischen vier Wänden treffen sollen. Locker und ganz entspannt gleiten die Briten ohne einen lauten Knall in die Live-Scheibe. Wonder Days und River Of Pain gleiten emotional in die Session. Die Soundqualität ist gut, nicht hoch poliert und eher was für Fans der späten Neunziger. Die Fans bekommen ihren Platz und werden nicht aus dem Konzert geschnitten bzw. stark unterdrückt. So bekommt der Hörer zu Hause die volle Live-Atmosphäre, wie man es sich bei einer solchen Veröffentlichung auch wünscht. Weiter folgen Tracks wie The Devil Made Me Do It oder Backstreet Symphony. Auf der zweiten CD warten When The Music Played und Higher Ground bis Dirty Love das Konzert beendet. Getragen wird Live At Leeds einmal mehr vom charismatischen Ben Matthews der mit Sänger Danny Bowes, Gitarrist Luke Morley, Bassist Chris Childs und Harry James am Schlagzeug eine feste Basis gefunden hat. Eine Live-Performance, die nicht nur Fans von Thunder anspricht.

HIER! geht es für weitere Informationen zu Thunder – Live At Leeds in unserem Time For Metal Release-Kalender.