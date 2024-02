Thunder: kündigen für den 05.04. Neuauflagen der Alben „The Magnificent Seventh“, „Bang!“ und „Robert Johnson’s Tombstone“ an

Die britischen Rock-Ikonen Thunder haben das letzte Trio ihrer jüngsten erweiterten Wiederveröffentlichungen bei BMG angekündigt, die ihre drei Alben The Magnificent Seventh, Robert Johnson’s Tombstone und Bang! umfassen.

Es ist das erste Mal, dass die drei Alben auf Vinyl erhältlich sind, wobei die Wiederveröffentlichungen alle als 2LP und CD-Digipack erhältlich sind; außerdem enthalten alle Formate seltene, gelöschte und unveröffentlichte Bonustracks.

Die Band hat ein Lyric-Video für eine bisher ungehörte Live-Version von On The Radio von Bang! veröffentlicht, die 2008 im Rock City in Nottingham aufgenommen wurde.

Nach verschiedenen Nebenprojekten kehrten Thunder 2005 mit ihrem siebten Studioalbum The Magnificent Seventh zurück, das von Leadgitarrist und Songwriter Luke Morley produziert wurde. Das Album enthielt Titel wie The Gods Of Love, You Can’t Keep A Good Man Down und I Love You More Than Rock N Roll, mit dem die Band erstmals seit 1997 wieder in den Top 30 der UK-Singles-Charts vertreten war.

Robert Johnson’s Tombstone entstand während einer nächtlichen Autofahrt und der Titeltrack ist von der mysteriösen Geschichte des Bluesmusikers Johnson inspiriert. Das 2006 erschienene Album zeichnet sich durch einen rootsigen und bluesigen Sound aus, der sich in herausragenden Stücken wie The Devil Made Me Do It, Andy Warhol Said und Last Man Standing widerspiegelt.

Bang!, das 2008 veröffentlicht wurde, war das letzte Album vor der zweiten Trennung von Thunder und der Wiedervereinigung einige Jahre später. Bis zum 2015 erschienenen Album Wonder Days vergingen sieben Jahre. Das Album wurde in Walton Castle in Somerset aufgenommen und enthält Titel wie On The Radio, Carol Ann und Stormwater.

HIER könnt ihr euch die Alben vorbestellen!

The Magnificent Seventh Tracklist:

1. I Love You More Than Rock ‚N‘ Roll

2. The Gods Of Love

3. Monkey See Monkey Do

4. I’m Dreaming Again

5. Amy’s On The Run

6. The Pride

7. Fade Into The Sun

8. Together Or Apart

9. You Can’t Keep A Good Man Down

10. One Foot In The Grave

11. One Fatal Kiss

12. Amy’s On The Run (Live at Manchester Academy, 2012)*

13. I’m Dreaming Again (Live at Shepherd’s Bush Empire, 2005)*

14. Fade Into The Sun (Live at Shepherd’s Bush Empire, 2005)*

15. The Gods Of Love (Live at Shepherd’s Bush Empire, 2005)*

Robert Johnson’s Tombstone Tracklist:

1. Robert Johnson’s Tombstone

2. Dirty Dream

3. A Million Faces

4. Don’t Wanna Talk About Love

5. The Devil Made Me Do It

6. Last Man Standing

7. My Darkest Hour

8. Andy Warhol Said

9. What A Beautiful Day

10. It’s All About You

11. Stubborn Kinda Love

12. Don’t Worry About Forever*

13. I’m In Heaven*

14. It’s All About You (Live at Rock City Nottingham, 2006)*

15. Dirty Dream (Live at Glasgow Academy, 2006)*

Bang! Tracklist:

1. On The Radio

2. Stormwater

3. Carol Ann

4. Retribution

5. Candy Man

6. Have Mercy

7. Watching Over You

8. Miracle Man

9. Turn Left At California

10. Love Sucks

11. One Bullet

12. Honey

13. On The Radio (Live at Rock City Nottingham, 2008)*

14. Delilah (Live at Rock City Nottingham, 2007)*

15. See My Baby Walking*

16. I Believe (Missionary Position Version)*

(* – Bonustrack)