Thunder – Live At Islington Academy

Thunder haben am 26.01.2024 gleich zwei Live-Mitschnitte herausgebracht. Über Live At Leeds haben wir bereits gesprochen und hören jetzt einmal in Live At Islington Academy herein. Mit 68 Minuten über eine halbe Stunde kürzer als Live At Leeds bringt es das Konzert auf zehn Tracks, die über Ear Music veröffentlicht wurden. Die Klassiker River Of Pain oder auch der letzte Song Dirty Love ist natürlich auf beiden Veröffentlichungen zu finden. Mastermind Ben Matthews ist abermals die feste Säule im Thunder-Korsett. Danny Bowes macht einen großartigen Job als Frontmann und bindet das Publikum bei jeder Komposition mit ein. Mit Live At Islington Academy springen wir in die Zeit des achten Studioalbums Robert Johnson’s Tombstone. Das intime Konzert spielten Thunder am 19.12.2006 vor rund 800 Fans. Passend zum 25. Geburtstag der Truppe beglücken sie die treuen Anhänger mit altem Material, das auf diesen Weg in die Ohren der Hard Rocker dringen soll.

Loser, River Of Pain und The Devil Made Me Do It führen nicht nur in diese Produktion, sondern formen auch die erste von vier Vinylseiten. Auf zwei Platten bekommen Fans des schwarzen Goldes die Möglichkeit, Thunder unter die spitze Nadel zu legen. Auf CD und auch digital kann man die Nummern ebenfalls erleben, die zu einem Wohnzimmer-Gig mit eingefleischten Anhängern führt. Locker lassen sich die fünf Künstler von den Besuchern tragen. Mir gefällt dieses deutlich ältere Konzert sogar noch ein wenig besser als Live At Leeds. Das liegt in vielen Punkten mit an Danny Bowes der unglaublich authentisch Tracks wie Robert Johnson’s Tombstone oder You Can’t Keep A Good Man Down zum Besten gibt. Schade, dass für dieses Jahr bislang noch keine Jubiläumsauftritte geplant wurden. Wenn Thunder eine Tour ankündigen, sollte man die Chance beim Schopf packen. Auf Platte gut und live grandios muss man die Londoner einmal auf bebenden Brettern erlebt haben. Bis dahin kann man sich an Live At Islington Academy und Live At Leeds erfreuen.

