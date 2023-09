Graveyard: veröffentlichen neue Single „Breathe In, Breathe Out“

Die schwedische Bluesrock-Institution Graveyard hat eine neue Single mit dem Titel Breathe In, Breathe Out veröffentlicht, die zweite Single aus ihrem kommenden Album 6, das am 29. September über Nuclear Blast Records erscheinen wird.

Die Band kommentiert: „Unsere zweite Single aus dem kommenden Album 6 kommt wie eine frische Brise von der Westküste, die ihr alle genießen könnt. Wir sind glücklich und aufgeregt darüber und hoffen, dass es euch genauso geht.“

Schaut euch das Video zu Breathe In, Breathe Out jetzt hier an:

Vorbestellung des Albums und Stream von Breathe In, Breathe Out jetzt unter:

https://graveyard.bfan.link/breathe-in-breathe-out.ema

Falls ihr es verpasst habt, könnt ihr euch hier das Video zur ersten Single des Albums Twice ansehen: https://youtu.be/0Q3XavA9x5Y

Graveyard – 6 – Tracklist: (Vollansicht im Time For Metal Release-Kalender hier)

1. Godnatt

2. Twice

3. I Follow You

4. Breathe In Breathe Out

5. Sad Song

6. Just A Drop

7. Bright Lights

8. No Way Out

9. Rampant Fields

Das Album wurde in den Silence Studios und den Don Pierre Studios aufgenommen und von Don Ahlsterberg produziert, der zuvor mit der Band an Graveyard (2007), Hisingen Blues (2011) und Lights Out (2012) gearbeitet hat.

6 ist leicht als das markanteste, originellste Album in der bisherigen Geschichte von Graveyard zu erkennen. Eine sanft lysergische Mischung aus trostlosen Gitarren, brodelnder Hammond und geschmeidigem, flinkem Bass und Schlagzeug, die Schweden zeigen eine Leichtigkeit, die sie in der Vergangenheit nur angedeutet haben.

Über Graveyard

So beständig und authentisch wie eine alte Lederjacke haben Graveyard die Kunst des Rock’n’Roll längst gemeistert. Die 2006 in Göteborg, Schweden, gegründete Band zeichnete sich von Anfang an durch ihre gemeinsame Leidenschaft für Hard Rock, Psychedelic und das ewige Grundgerüst des Blues aus. Unter der Leitung von Sänger und Gitarrist Joakim Nilsson veröffentlichten sie 2007 ihr Debütalbum Tee Pee Recordings, das durch seine feurige Chemie und sein einfallsreiches Songwriting besticht. Anschließend wurde die Band von dem mächtigen Label Nuclear Blast Records unter Vertrag genommen und erlebte einen raschen und unwiderstehlichen Aufstieg.

Im Jahr 2008 erweiterte Gitarrist Jonatan Ramm die Band und schloss sich Nilsson, Bassist Rikard Edlund und Schlagzeuger Axel Sjöberg an, um das zweite Album Hisingen Blues aufzunehmen. Das Album wurde von den Kritikern als voller Erfolg gefeiert und etablierte Graveyard als Rock’n’Roll-Schwergewicht. Als donnernde, mitreißende Live-Band, die Subtilität und Prahlerei in gleichem Maße besitzt, verbrachten sie das nächste Jahrzehnt damit, die Fans locker-lässiger und erdiger Rockmusik in einen nahezu konstanten Zustand der Verzückung zu versetzen. Vom rootsigen Geklapper von Lights Out (2012) bis zu den magischen, muskulösen Grooves von Peace (2018) und dem sepia-getönten Folk-Doom von Innocence & Decadence (2015) haben Graveyard einen der vitalsten und lebendigsten Heavy Rocks des 21. Jahrhunderts.

Graveyard sind:

Joakim Nilsson – Gesang, Gitarre

Jonatan Ramm – Gesang, Gitarre

Truls Mörck – Gesang, Bass

Oskar Bergenheim – Schlagzeug

Graveyard online:

https://www.facebook.com/graveyardofficial/

https://www.instagram.com/graveyardmusic/