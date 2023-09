Harm’s Way: veröffentlichen neue Single / Video „Undertow“ mit King Woman vom kommenden Album

Trotz des Rufs von Harm’s Way für unerbittliche Grausamkeit überrascht Common Suffering an mehreren Stellen mit ruhigeren Momenten mit komplexem Songwriting, das Licht und Schatten betont. Es ist ihr Verständnis dafür, wie man diese Dynamik effektiv orchestriert, das ihr neuestes Werk unendlich viel gnadenloser erscheinen lässt. Das ist Harm’s Way in Bestform – der ehrgeizige Sound einer Band, die neue Ideen ausprobiert und mit ihrem bisher stärksten und am besten umgesetzten Werk erfolgreich ist. Für ihre unwahrscheinliche neue Single Undertow hat sich die Band mit Kristina Esfandiari (King Woman) zusammengetan, deren eindringlicher Gesang eine ganz neue Dimension verleiht. Dazu gibt es ein fesselndes Video unter der Regie von Finn O’Connell, in dem sowohl Harm’s Way als auch Esfandiari zu sehen sind.

Seht euch das Video zu Undertow hier an:

Über die Single verrät die Band: „Undertow befasst sich mit dem Kreislauf von Leben und Tod und dem Prozess, den man durchläuft, um sich mit letzterem abzufinden. Während wir argumentieren können, dass Selbsterhaltung von Natur aus menschlich ist, bringt uns das Finden von Frieden in Tod und Sterben der Demut und unserer gemeinsamen Menschlichkeit ein Stück näher.“

Harm’s Way Livedaten:

Sep 22: Mississauga, ON – Hold Your Ground Fest

Oct 18: Milwaukee, WI – X-Ray Arcade (SOLD OUT)

Oct 19: St. Louis, MO – Blueberry Hill

Oct 20: Louisville, KY – Portal

Oct 21: Columbus, OH – Ace of Cups

Oct 22: Detroit, MI – Magic Stick

Oct 24: Pittsburgh, PA – Preserving Underground

Oct 25: Toronto, ON – Lee’s Palace

Oct 27: Brooklyn, NY – Monarch

Oct 28: Boston, MA – Paradise Rock Club

Oct 29: Philadelphia, PA – First Unitarian Church

Oct 30: Baltimore, MD – Baltimore Soundstage

Oct 31: Richmond, VA – Canal Club

Nov 01: Atlanta, GA – Masquerade – Hell

Nov 03: Dallas, TX – Studio at The Factory

Nov 04: Austin, TX – Mohawk

Nov 05: Houston, TX – Warehouse Live Studio

Nov 07: Phoenix, AZ – The Nile

Nov 08: Las Vegas, NV – Eagle Aerie Hall

Nov 09: Los Angeles, CA – 1720

Nov 10: San Diego, CA – Brick by Brick

Nov 11: Berkeley, CA – 924 Gilman Street (SOLD OUT)

Nov 12: Sacramento, CA – Goldfield Trading Post

Nov 14: Salt Lake City, UT – Metro Music Hall

Nov 15: Denver, CO – Bluebird Theater

Nov 16: Kansas City, MO – RecordBar

Alle Daten mit Fleshwater, Ingrown, Jivebomb

