Harm’s Way: kündigen neues Album „Common Suffering“ für den 29.09.2023 über Metal Blade Records an

Seit fast zwei Jahrzehnten haben sich Harm’s Way von flüsternden Underground-Lieblingen zu beliebten Söhnen mit einem Arsenal an Songs entwickelt, die den Weg der Heavy Music mitgestaltet haben – und damit einen Fahrplan für Legionen geschaffen, die sich selbst „neu erfinden“ wollen. Harm’s Way hat sich nie mit sich selbst zufrieden gegeben und seine Form ständig verändert – sie haben Einflüsse auf neue und kreative Art und Weise aufgenommen und wieder verwendet, um einige der am besten ausgeführten Songs im Hardcore Punk und Metal zu schaffen. Und doch ist Common Suffering, wenn man bedenkt, was für ein Wechselbalg sie und ihre bisherigen Werke sind, das musikalisch vielfältigste Unterfangen in ihrem Katalog. Das Album strotzt nur so vor unglaublich einprägsamen Riffs, Breakdowns und tadellosem Songwriting mit subtiler Melodie und Punkt/Gegenpunkt, was schon beim Album-Opener Silent Wolf laut und deutlich zum Ausdruck kommt.

„Silent Wolf entstand aus der Beobachtung eines anhaltenden Misstrauens in die herrschenden Gremien und Machtsysteme in unserem derzeitigen kulturellen Klima“, erzählt Sänger James Pligge. „Es geht um das Vertrauen oder den Mangel an Vertrauen, den viele in diese Systeme haben, und ein allgemeines Gefühl der Trägheit und Paranoia gegenüber dem Status quo… was viele zu der Frage führt: ‚Was bestimmt wirklich unsere Realität?'“

Seht euch das offizielle Musikvideo zu Silent Wolf unter der Regie von Finn O’Connell hier an:

Trotz des Rufs von Harm’s Way, unerbittlich brutal zu sein, überrascht Common Suffering an mehreren Stellen mit ruhigeren Momenten eines gut durchdachten Songwritings, das Licht und Schatten betont. Es ist ihr Verständnis dafür, wie man diese Dynamik effektiv orchestriert, das eine ohnehin schon eisenharte Platte noch unendlich gnadenloser erscheinen lässt. Das ist Harm’s Way auf dem Höhepunkt ihres Könnens – der ehrgeizige Sound einer Band, die mit neuen Ideen unterwegs ist. „Wir haben wirklich versucht, uns nicht auf Teile festzulegen“, erinnert sich Gitarrist Nick Gauthier. „Manchmal fühlte sich eine Richtung, die wir in einem Song hätten einschlagen können, zu offensichtlich an… Wir haben einfach so lange daran herumgedoktert, bis wir mit der Richtung, die wir eingeschlagen haben, kreativ zufrieden waren.“

Der Schlüssel zum Erfolg könnte darin liegen, dass die Band im Studio 4 in Pennsylvania mit dem Produzenten Will Yip (Turnstile, Code Orange) aufgenommen hat. Ziel der Aufnahmen war es, einige Prozesse in der Band zu verbessern, die Stimmkadenzen zu überprüfen und während der Produktion zu experimentieren, um die besten Ideen aus jedem Track herauszuholen. Die erste Änderung bestand darin, dass sich die Mitglieder auf ihre jeweiligen Spezialgebiete konzentrierten. Während Pligge zuvor bei den Riffs assistiert hatte, bestand sein Hauptziel bei diesem Projekt darin, die perfekte Gesangsattacke sicherzustellen – er lehnte sich an Yip an, um Ratschläge zu erhalten, und überließ dem Rest der Band das Steuer mit ihren jeweiligen Parts. Das Ergebnis ist, dass jeder Spieler bis an die Grenzen geht und Material erschafft, das noch nie zuvor von einer Band oder dem Hardcore im Allgemeinen besiedelt wurde.

Common Suffering wird am 29. September über alle digitalen Streaming-Plattformen, Vinyl- und CD-Formate über Metal Blade Records veröffentlicht. Siehe unten für die verschiedenen Optionen. Common Suffering – Tracklisting: (Vollansicht im Time For Metal Release-Kalender hier)

1. Silent Wolf

2. Denial

3. Hollow Cry

4. Devour

5. Undertow

6. Heaven’s Call

7. Cyanide

8. Terrorizer

9. Sadist Guilt

10. Wanderer

Common Suffering hier vorbestellen / vormerken: https://www.metalblade.com/harmsway/ Varianten umfassen:

– CD im Digipak

– grau/schwarz marmoriertes Vinyl (US-Exklusiv)

– klares Rauch-Vinyl (US-Exklusiv)

– nebel-marmoriertes Vinyl (US-Exklusiv)

– weiß/schwarz marmoriertes Vinyl (EU-Exklusiv – limitiert auf 500 Exemplare)

– silbernes Vinyl (EU-Exklusiv – limitiert auf 500 Exemplare)

– kristallklares Vinyl mit schwarzem Staub (EU-Exklusiv – limitiert auf 300 Exemplare),

– „Black Hole“ mit rotem und weißem Splatter-Vinyl (EU-Exklusiv – limitiert auf 300 Exemplare). Harm’s Way Live-Termine:

Sep 22: Mississauga, ON – Hold Your Ground Fest