Reach NYC: präsentieren neue Single und Musikvideo „Ride Or Die“

Nach der bereits veröffentlichten ersten Album-Single Killing Time (Premiere im Revolver Magazine) und zur Unterstützung ihres weltweiten Signings bei AFM Records präsentiert die Hardrock-Alternative-Band Reach NYC einen neuen Song aus ihrem kommenden zweiten Studioalbum! Das lang erwartete Album von Reach NYC, an dem Jacoby Shaddix von Papa Roach, Kiiara, Sonny & Marcos von P.O.D., Joey Santiago von den Pixies und Sendog von Cypress Hill mitgewirkt haben, wird über AFM Records veröffentlicht. Weitere Details werden in den kommenden Wochen bekannt gegeben.

Über ihre neue Single Ride Or Die – mit zusätzlichen Gitarren von Marcos Curiel von P.O.D. – sagt Reach NYC-Frontmann Rene Mata:

„Ride Or Die – ist für die Menschen in deinem Leben, die dir den Rücken freihalten & du hast sie bedingungslos (‚Keine Fragen, ich verstehe dich, egal was passiert…‘).“

„Musikalisch haben wir uns von unserer Lieblingsmusikperiode der 90er Jahre inspirieren lassen. Wir haben so viel Liebe für die Musik aus dieser Zeit. Einige der Bands, die uns inspiriert haben, sind Stone Temple Pilots, Soundgarden, Alice In Chains und Jane’s Addiction. Wir haben den Song mit einem großen musikalischen Einfluss auf uns und einem großartigen Freund, Walter Schreifels, geschrieben. Seine Band Quicksand war sehr wichtig für uns. Als ich den Text schrieb, hatte ich eine Lesung von Theresa Caputo, dem Long Island Medium. Sie sagte, dass die Person, über die ich den Song schreibe, weiß, dass du ihr schreibst. Ich habe keiner einzigen Person gesagt, dass ich Ride Or Die schreibe. Wenn ihr euch den Podcast anhört, werdet ihr es in Echtzeit hören. Das Schreiben des Songs war eine unglaubliche Gruppenleistung, bei der Nick und Dante die Musik für die Refrains beisteuerten. Der neue Gitarrist AJ hat zusammen mit Dante, Walter und unserem Produzenten Cass Dillon das Eröffnungsriff entwickelt. Der neue Bassist Tim Robbins hat eine schöne Grundlinie in der Bridge entwickelt. Bei den Melodien wollte ich etwas Einfaches für die Strophe und etwas Explosives für den Refrain und die Refrains. Die Lyrics könnten nicht persönlicher sein.“

Das Musikvideo zu Ride Or Die feierte hier seine Premiere:

2019 ermutigten der Schlagzeuger von Reach NYC, Dante, und Marcos Curiel Rene, die Band wieder zusammenzustellen und für P.O.D. in NYC zu supporten. Es war der erste Auftritt der Band seit 2004, und er ließ ihre Freundschaft und ihre Liebe zur Musik wieder aufleben. Ihre Liebe zur Musik und die Bedeutung von Freunden und Familie haben sie dazu bewogen, das Projekt fortzuführen.

Am 9. Oktober 2020 kehrten Reach NYC mit einer neuen EP mit dem Titel Back From The Dead auf den Äther zurück, ihrer ersten Veröffentlichung seit 17 Jahren, auf der auch Jacoby Shaddix von Papa Roach zu hören ist. Die EP wurde von Jay Baumgardner gemischt und von Howie Weinberg in Los Angeles gemastert. Auf der neu betitelten Reach NYC sind Rene Mata (Gesang), Dante Renzi (Schlagzeug), Nick Cavagnaro (Gitarre, Gesang) und seit kurzem auch AJ Chiarella (Gitarre, Gesang) sowie Bassist Tim Robbins zu hören. Die Band kehrte schnell auf die Bühne zurück und spielte mit ihren langjährigen Freunden Quicksand im Bowery und trat 2021 auf Danny Wimmers historischem Welcome To Rockville-Festival in Daytona, FL auf. Vor kurzem haben Reach NYC einen neuen internationalen Vertrag mit AFM Records unterzeichnet und bereitet sich derzeit auf die Veröffentlichung ihres zweiten Albums vor, das von Cass Dillon produziert, von Josh Wilbur gemischt und von Howie Weinberg gemastert wurde. Auf dem Album werden Jacoby Shaddix von Papa Roach, Kiiara, Sonny & Marcos von P.O.D, Joey Santiago von The Pixies und Sendog von Cypress Hill und Powerflo zu hören sein.

Reach NYC – Line-Up:

Rene Mata – Gesang

Nick Cavagnaro – Gitarre, Gesang

AJ Chiarella – Gitarre, Gesang

Tim Robbins – Bass

Dante Renzi – Schlagzeug

