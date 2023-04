Reach NYC: unterschreiben weltweiten Vertrag mit AFM Records und veröffentlichen Musikvideo zur brandneuen Single „Killing Time“

Die Hardrock-Alternative-Band Reach NYC hat ihre Rückkehr mit einem weltweiten Signing beim deutschen Powerhouse-Label AFM Records angekündigt! Mit besonderen Auftritten von Jacoby Shaddix von Papa Roach, Kiiara, Sonny & Marcos von P.O.D, Joey Santiago von The Pixies und Sendog von Cypress Hill bereiten sich Reach NYC derzeit auf die Veröffentlichung ihres lang erwarteten zweiten Studioalbums vor.

Nils Wasko, Senior A&R Director von AFM Records, sagt: „Von Beginn unserer Gespräche mit René Mata und Reach NYC an waren Kreativität und Teamwork die Schlüsselworte. Wir haben das A&R des gesamten Albums gemeinsam durchgeführt und die besten verfügbaren Toningenieure und Produzenten ausgewählt. AFM ist dafür da, dass sich jeder in jeder Hinsicht unterstützt fühlt. Es war ein großes Vergnügen, René Mata kennenzulernen, und gemeinsam werden wir sein künstlerisches Schaffen auf der globalen Hardrock-Bühne noch weiter vorantreiben.“

Reach NYC wurde 1996 auf Long Island gegründet. Die Band war in der New Yorker Szene aktiv und rockte häufig in berüchtigten Lokalen wie dem CBGB‚s an der Seite von Papa Roach und System Of A Down sowie auf Festivals wie der Vans Warped Tour. Ursprünglich hießen sie Reach 454 und wurden von Jason Flom, dem Präsidenten von Lava/Atlantic, nach einem starken Auftritt bei einem Showcase des Labels unter Vertrag genommen. Die Band ging 2002 mit dem Produzenten Jay Baumgardner (Papa Roach, Evanescence) ins Studio und brachte im Sommer 2003 ihr selbstbetiteltes Debüt heraus. Das Album zeigte die dynamischen melodischen Veränderungen und die rifflastige Gitarrenarbeit von Reach 454. Im Jahr 2004 machte die Band eine schwere Zeit durch und legte eine Pause auf unbestimmte Zeit ein.

Chester Bennington, einer der engsten Freunde von Reach NYC-Sänger Rene Mata, hat Rene immer wieder darauf hingewiesen, wie wichtig es für ihn ist, weiterhin Musik zu machen. Als Rene und Chester das letzte Mal zusammen in NYC waren, luden sie Jacoby, Tobin und Tony von Papa Roach, Matt Sorum, Marcos von P.O.D. und Rob von Volbeat zu einem Abendessen ein. Während des Essens stellte Chester die Idee vor, für das folgende Jahr eine Tour mit Linkin Park, Limp Bizkit, Korn, Deftones, System Of A Down und Papa Roach zu organisieren und wollte Reach als Opener dabei haben. Unglücklicherweise verstarb Chester noch im Juli 2017 und Rene verfiel in eine dunkle Depression.

Reach NYC haben gerade ein Musikvideo zur neuen Single Killing Time im Revolver Magazine veröffentlicht, und Rene verrät: „Der Song handelt von meinem inneren Kampf mit mir selbst, nachdem ich einen engen Freund verloren hatte. Ich war nach 25 Jahren Nüchternheit rückfällig geworden und war in eine massive Depression gefallen, nachdem Chester gestorben war.

Das Video zeigt das Chaos in meinem Unterbewusstsein während des Rückfalls und der Depression. Ein regelrechter Krieg in meinem Herzen, meinem Kopf und meiner Seele. Ohne Genesung, Familie und Freunde hätte ich es nicht überlebt. Ich weiß, dass die Band das in ihrem Spiel und der Aufnahme des Songs vermittelt hat.“

Das neue Video von Reach NYC zu Killing Time kann jetzt hier gestreamt werden:

